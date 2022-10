Serie „Mein Geld“ - Folge 3 Algorithmen, die Ihr Geld besser anlegen sollen als jeder Mensch

Es gibt sie erst seit einer knappen Dekade. Doch inzwischen haben sie allein in Deutschland bis zu 15 Milliarden Euro unter ihren Fittichen: Immer mehr Menschen haben in den vergangenen Jahren ihre Geldanlage einem Robo Advisor anvertraut, lassen ihr Geld also in einer Art automatisierter Vermögensverwaltung digital anlegen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden