Paketboten die tatsächlich oder angeblich niemanden antreffen, sind ein ständiges Ärgernis. Die Zustellung ist die größte Herausforderung im boomenden Onlinehandel. Zalando hat daher nun eine ganz neue Lösung ausprobiert: In Zusammenarbeit mit der staatlichen belgischen Post bpost wurden Häuser mit vernetzten Schlössern und Türklingeln ausgestattet, per App konnten die Kunden damit den Postboten die Tür öffnen, damit sie die Pakete direkt im Hausflur abstellen. Auf Wunsch konnten die Empfänger den Vorgang auch noch mit einer Kamera überwachen.

Der Test fand in Antwerpen mit knapp zwei Dutzend Häusern statt. "Der Fokus lag auf Emotionen, nicht auf Technologie", sagt Remko Bakker, verantwortlicher Manager bei Zalando. Dem Händler und auch der Post ist bewusst, dass die Idee, Fremde in Abwesenheit in die Wohnung zu lassen, auf viele Vorbehalte stößt. "Es ging darum, ob die Menschen dazu bereit sind, diese Technologie zu nutzen", sagt Patrick Leysen, Vizepräsident beim Future Lab der bpost.

Amazon setzt das System in den USA bereits ein

Die Reaktionen seien enorm positiv gewesen, neun von zehn Testern würde den Service gern dauerhaft nutzen. Wobei die Probanden natürlich Personen waren, die grundsätzlich offen gegenüber solchen neuen Technologien sind. Doch auch sonst stehen vor einem Einsatz im größeren Stil eine Reihe von Hürden. So sei die Installation der smarten Schlösser vergleichsweise teuer und aufwendig. "Und in einer Vermietungsgesellschaft ist der Eigentümer der Tür nicht unbedingt die Person, die im Haus lebt", sagt Bakker. An einen schnellen Einsatz im Alltag glaubt der Zalando-Manager nicht: "Die Menschen brauchen Zeit, um die Vorteile zu entdecken und Bedenken zu überwinden".

Haustierbesitzer ausgeschlossen

Doch perspektivisch sehen die Beteiligten großes Potenzial in der Technologie. Damit sind sie nicht allein. Amazon hat schon vor gut einem Jahr einen ähnlichen Service gestartet. Das Smart-Home-System bei dem Paketboten die Tür per App öffnen können ist regulär für Nutzer des Abo-Dienstes Prime in 37 US-Metropolen verfügbar. Für Amazons Deutschlandchef ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch deutsche Kunden solch ein System nutzen können. "Die Zustellung in den Kofferraum oder sogar hinter die Haustür werden in Zukunft mit Sicherheit eine große Rolle spielen", sagte Kleber kürzlich im Tagesspiegel-Interview.

Nur ein Problem müssen Amazon oder Zalando dann noch lösen. Was passiert, wenn beim Öffnen der Tür der Hund wegläuft? Beim Test in Belgien hat Zalando daher Teilnehmer mit frei laufenden Haustieren ausgeschlossen.