Start-ups im Dilemma Warum der Druck auf junge Unternehmer wächst

Christian Reber zog nach gut sechs Jahren einen Schlussstrich bei dem von ihm mitgegründeten Software-Start-up Pitch und verließ die Firmenspitze: „Nach den Massenentlassungen landete ich direkt im Burn-out. Da war alles vorbei.“

Mona Ghazi verkaufte nach rund drei Jahren ihre Weiterbildungs-App Optimo GmbH an die Logistikfirma Fiege: „Mein Job wurde immer stressiger. Dazu kam sicherlich auch die schwierige Marktlage. Ich hatte das Gefühl, von einem Brand zum nächsten zu rennen.“

Daniel Wiegand, Gründer und langjähriger Chef beim Flugtaxi-Start-up Lilium, gab nach rund sieben Jahren den Posten an der Firmenspitze an den früheren Airbus-Manager Karl Roewe ab und wurde bei Lilium zum Chefingenieur für Innovationen: „Nach dem Börsengang hatte ich nichts mehr mit Ingenieurwesen zu tun. Ich war nur noch mit Management und Koordination beschäftigt. Da war der Spaß auch geringer.“

Beispiele wie die von Ghazi, Wiegand und Reber gibt es viele im Start-up-Ökosystem, das seit dem Gründungs- und Finanzierungsrekord im Coronajahr 2021 schwächelt. Gründer von mit Milliarden bewerteten Firmen wie dem Insurtech Wefox und dem Miet-Elektronik-Start-up Grover wie Julian Teicke und Michael Cassau zogen sich kürzlich aus dem operativen Geschäft zurück.

Burn-outs und Depressionen nehmen spätestens seit Ausbruch der Finanzierungskrise zu und haben längst dafür gesorgt, dass Investoren wie auch Gründer versuchen, Erkrankungen und Ausfällen mit vorbeugenden Coachings und anderen Programmen zu begegnen.

Der Druck kommt von zwei Seiten

Zum einen leiden Jungfirmen, genau wie der Rest der Wirtschaft, unter dem schwachen Wachstum. Der Internationale Währungsfonds geht für dieses Jahr für Deutschland von einem Plus von lediglich 0,2 Prozent aus – so wenig wie bei keinem anderen großen Industrieland. Das wirkt sich genauso auf den Konsum der Verbraucher wie auf die Ausgabefreude von Konzernen aus und damit auf Start-ups.

Zum anderen sind Investoren so zurückhaltend, wie sie es zuletzt vor Ausbruch der Pandemie waren. Während 2021 Wagniskapitalgeber (VCs) laut Pitchbook noch 15,1 Milliarden Euro in Jungfirmen in Deutschland steckten, waren es im vergangenen Jahr nur noch 7,6 Milliarden Euro. Zum Jahresstart gingen die Investitionen trotz des KI-Hypes erneut zurück. Um Kosten zu senken, entließen viele Start-ups Mitarbeiter. Zudem stiegen die Insolvenzen auf ein Rekordhoch.

Gründer müssen in der Krise länger durchhalten

In schwierigen Zeiten müssen Gründer länger an der Firmenspitze durchhalten. Aus Daten des Investors Atomico, die exklusiv für das Handelsblatt erhoben wurden, geht hervor, dass Gründer in der Krise länger in ihrem Start-up verbleiben.

2023 gehörten sie demnach im Schnitt 6,21 Jahre ihrem Unternehmen an und damit deutlich länger als im Vorjahr, als es durchschnittlich 5,8 Jahre waren.

Der Wert von 6,21 Jahren wurde laut der Erhebung in den vergangenen zehn Jahren lediglich einmal getoppt und zwar auf dem Höhepunkt der Coronakrise, als er bei 6,32 Jahren lag.

Ein Elektro-Flugtaxi des Start-ups Lilium. © picture alliance/dpa/-

Gerade in Krisen bevorzugen es Investoren, wenn es bereits eine Vertrauensbasis gibt. „Für Investoren ist es der letzte Schritt, einen Gründer auszuwechseln“, sagt Johannes von Borries vom Münchener Investor UVC Partners, der sich in der Vergangenheit unter anderem an Aleph Alpha, Lilium und Proxima Fusion beteiligt hat. Und andererseits gibt es für Gründer auch weniger Spielraum, inmitten einer Schwächephase die Firma zu verlassen. Denn dann ließe sich eben auch nicht leicht ein guter Nachfolger finden, meint von Borries.

Je nach Unternehmensphase benötigen Start-ups unterschiedliche Führungskompetenzen und -haltungen. Katja Bauer, Personalberatung i-potentials

Das bedeutet allerdings auch, dass Gründer Chamäleons sein müssen. „Je nach Unternehmensphase benötigen Start-ups unterschiedliche Führungskompetenzen und -haltungen“, sagt Katja Bauer von der Personalberatung i-potentials. Das gelingt nicht immer und ist auch nicht immer das, warum Gründer ursprünglich ihre Firma gestartet haben.

Das kann Wiegand bestätigen: „Wir vier Lilium-Gründer sind mit der Firma und den Notwendigkeiten gewachsen. Aber als Chef kommt man irgendwann an einen Punkt, an dem man nicht mehr so schnell lernen kann, wie man Erfahrung aufbauen muss.“

Christian Reber, dem 2015 mit dem Verkauf seiner ersten Firma Wunderlist an Microsoft einer der bis dato größten Exits in der deutschen Start-up-Szene gelang, sagt: „Ab einer bestimmten Firmenphase macht man als Chef nur noch Politik.“

Reber hat inzwischen für sich entschieden, dass er keine große Firma mehr leiten will. Für andere Gründer, die gerade Probleme haben, baut er in Berlin eine Anlaufstelle auf. So will er zusammen mit anderen eine Longevity-Klinik errichten.

Nie mehr ohne Coach für Gründer

Inzwischen ist es weitverbreitet, dass sich Gründer Rat und Hilfe bei Coaches suchen, um ihren anstrengenden Alltag besser bewältigen zu können. So spricht beispielsweise der Chef des Logistik-Einhorns Forto, Michael Wax, regelmäßig mit seinem Coach, auch zu Führungsthemen.

Der Wagniskapitalgeber Cherry Ventures (Mobility-Anbieter Flix, Fintech Mondu, Lieferdienst Flink, Hotelbetreiber Numa) verpflichtet seine Gründer nun sogar zu Coachingstunden. Diese können sie beispielsweise bei Coachin Claudia Lambrichs-Lindenbergh nehmen: „Durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten müssen Gründer inzwischen mehr Hürden nehmen. Das ist für sie mental, emotional und finanziell herausfordernd.“ Irgendwann stellten sie fest, dass es nicht mehr ausreicht, einfach immer länger zu arbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Ich habe mich sehr über die Firma identifiziert und damit auch meinen persönlichen Wert verbunden. Mona Ghazi, Start-up-Gründerin

Das bestätigt auch eine Erhebung des europäischen Investors Balderton (Berliner Softwarefirma Contentful, Fintech Revolut, Secondhand-Plattform Vestiaire Collective, E-Scooter-Anbieter Voi) unter 230 Gründern. Mehr als 80 Prozent der Befragten gaben an, das Gefühl zu haben, dass sich zusätzliche Arbeitszeit ab einem bestimmten Punkt nicht mehr lohnt. Mehrere erklärten, dass sie infolge von anhaltendem Stress körperlich und oder psychisch krank wurden und unter Burn-out, Depressionen, Angstzuständen und Schlaflosigkeit litten.

Durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten müssen Gründer inzwischen mehr Hürden nehmen. Das ist für sie mental, emotional und finanziell herausfordernd. Claudia Lambrichs-Lindenbergh, Coachin

Darüber hinaus gibt es bisher kaum Forschung zu Gründern mit Depressionen. „Viele wollen mit einer solchen Erkrankung nicht an die Öffentlichkeit gehen und haben Angst vor einer Stigmatisierung“, erklärt Entrepreneurship-Professorin Carolin Bock von der TU Darmstadt.

Auf Basis der eigenen Studie rief Balderton als erster europäischer Investor im vergangenen Jahr ein eigenes sogenanntes Wellbeing-Programm ins Leben. Es besteht aus drei Teilen. Zum einen geht es um die Ernährung und Gesundheit der Gründer, zum anderen um persönliche Coachings, und dann wiederum gehören noch Gruppenangebote für den persönlichen Erfahrungsaustausch dazu. „Inzwischen haben mehr als 100 Gründer daran teilgenommen. Wir wollen es auf jeden Fall fortführen“, sagt Balderton-Partner Colin Hanna und fügt hinzu: „Der Person, die alle wichtigen Entscheidungen im Unternehmen trifft, muss es gut gehen.“

Wie schwer das sein kann, weiß auch Mona Ghazi: „Ich habe mich sehr über die Firma identifiziert und damit auch meinen persönlichen Wert verbunden.“ Der 22-Jährigen half dann eine Auszeit, um über ihren weiteren Weg nachzudenken. Inzwischen promoviert sie zum Thema Neuro-Unternehmertum und baut ihre nächste Firma auf.

Start-up-Szene: „Toxische Kultur“

Dem Berliner Seriengründer Christian Reber zufolge muss noch einiges passieren, um einen wirklichen Wandel zu erreichen: „Unsere Kultur in der Start-up-Szene ist toxisch und gesundheitsschädigend. Viele Investoren und Gründer denken, wir müssen alle ständig Vollgas geben und pausenlos arbeiten, um über uns hinauszuwachsen.“

Christian Reber, Gründer des Start-ups Pitch. Inzwischen kümmert er sich vor allem um den von ihm mitgegründeten Wagniskapitalgeber Interface Capital. © Thilo Rückeis TSP

Auch Investor Johannes von Borries kennt die Probleme: „Wir erleben immer mal wieder Burn-outs und sind inzwischen auch dafür sensibilisiert.“ UVC Partners rate Gründern, sich frühzeitiger Hilfe von einem professionellen und neutralen Coach zu suchen.

Coachin Claudia Lambrichs-Lindenbergh ruft wiederum Investoren dazu auf, für eine Kultur zu sorgen, in der sich Entrepreneure auch um ihr Wohlergehen kümmern könnten. Das passiere bisher noch nicht häufig genug.

Laut Entrepreneurship-Professorin Bock ist der Bedarf groß: „Gründer sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, an Depression oder Burn-out zu erkranken.“ Sie stünden unter starkem Druck, der auch zu Überforderung führen könne. Allerdings bringe der Job auch eine hohe Selbstwirksamkeit mit sich, die helfe, schwere Zeiten zu überstehen.

Nach Gründern, die dazu in der Lage sind, sucht nicht nur Janneke Niessen vom Investor CapitalT: „Gründer sollten sich stets vor Augen halten, dass jeder vor Herausforderungen steht. Sie sind nicht allein.“ Und Christian Reber erklärt, woran Entrepreneure seiner Meinung nach immer denken sollten: „Niemand wird am Sterbebett jemals sagen: ,Hätte ich mal mehr gearbeitet.‘“

(Der Text erschien zuerst im Handelsblatt)