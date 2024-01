Start-ups in Ostdeutschland Branche fürchtet Nachteile durch AfD-Aufstieg

Das Erstarken der AfD im Osten Deutschlands beunruhigt die dort ohnehin geschwächte Start-up-Szene. Die Jungfirmen fürchten weitere Standortnachteile in den neuen Bundesländern, in denen schon jetzt der Anteil der Fachkräfte aus dem Ausland deutlich niedriger liegt als im Rest des Landes. „Sollte die AfD irgendwann in der Landesregierung sitzen, können wir maximal noch Erzgebirgische Volkskunst exportieren“, sagte der Chef des Dresdener Deeptech-Start-ups Wandelbots, Christian Piechnick, dem Handelsblatt.