Steigende Anleiherenditen Kommt die US-Bankenkrise zurück?

Es war ein beunruhigendes Déjà-vu, das Erinnerungen an die Finanzkrise vor 15 Jahren weckte. Im März rutschte die Silicon Valley Bank (SVB), das bevorzugte Geldhaus der US-Tech-Branche, unvermittelt in eine Vertrauenskrise. Die kleine, aber wichtige Bank wurde zum Rettungsfall und musste von den US-Behörden gestützt werden. Am Ende stand eine Notübernahme durch den Konkurrenten First Citizens Bank.