Steigende Netzentgelte Was bedeutet das für den Strompreis? 

Eigentlich gibt es gute Nachrichten für Verbraucher: Nach zwei Jahren Energiepreiskrise haben sich die Strompreise wieder auf einem niedrigeren Niveau eingependelt. Daran ändert auch das vorzeitige Ende der Strompreisbremse wenig.

Trotzdem bleiben die Energiekosten in Deutschland vergleichsweise hoch – und könnten in den kommenden Monaten wieder steigen. Die Bundesregierung hatte im Dezember beschlossen, den Bundeszuschuss zum Netzentgelt in Höhe von 5,5 Milliarden Euro 2024 zu streichen. Die Netzentgelte werden üblicherweise über die Stromrechnung umgelegt.

Warum ist das so, und wie setzt sich der Strompreis zusammen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.