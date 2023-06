Strategieschwenk mit neuer Sprach-KI So will Meta schneller sein und weniger Fehler machen als ChatGPT

Monatelang hatte Meta den Konkurrenten Google, Microsoft und Amazon im Wettrennen um Künstliche Intelligenz (KI) die Show überlassen. Am Dienstag ging der Konzern endlich in die Offensive – und direkt mit markigen Worten. Die Journalisten, die der Konzern in Paris zusammengerufen hatte, sollten schlichtweg alles vergessen, was sie in den vergangenen Wochen über KI gelernt hätten, sagte Yann LeCun, der KI-Chef von Meta.