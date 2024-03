Am 114. Streiktag tauchte hoher Besuch auf in Espenhain. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer würdigte am 29. Februar die Hartnäckigkeit der Arbeiter, die sich seit Monaten für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, indem sie die Arbeit verweigern. „Wir wollen ein Land sein, in dem anständige Gehälter bezahlt werden“, sagte der CDU-Politiker. „Ich stehe an Ihrer Seite – aber das löst das Problem ja noch nicht.“ Wohl wahr. Zur Problemlösung müssten die Parteien miteinander reden.