Trigema-Chef Grupp im Gespräch „Wenn einer im Homeoffice arbeiten kann, ist er unwichtig“

Herr Grupp, Sie produzieren mit Ihrer Firma Trigema ausschließlich in Deutschland. Ökonomen, Politiker und Wirtschaftsvertreter warnen, dass es mit dem Wirtschaftsstandort bergab geht. Ist Made in Germany nichts mehr wert?

Das sehe ich anders. Jeder Standort ist nur so gut wie seine Unternehmer. Das deutsche Wirtschaftswunder wurde von persönlich haftenden Unternehmern geschaffen, die für ihre Entscheidungen geradestanden. Das hat sie vor Gier und Größenwahn bewahrt.