Umstrittene Ticketbörse Viagogo Brauchen Sie noch Karten für Taylor Swift?

Für Fans der Berliner Band „Die Ärzte“ war es ein großer Frust: Viele hatten sich den Termin rot in ihren Kalender geschrieben oder ihren Handywecker programmiert, um Tickets für die aktuelle Herbsttour zu ergattern. Um 21. August, 17 Uhr, sollte der Vorverkauf starten: Doch selbst wer Punkt fünf am Start war, konnte oft nur hilflos zusehen, wie der Traum zerrann, dabei zu sein. Für die Auftritte in Berlin und Potsdam hieß es schon um 17:01 Uhr „ausverkauft“.