Verzicht auf umstrittenes Pestizid Es geht auch ohne Glyphosat

Gerd Schneider ist Eigenheimbesitzer. Sein Garten ist etwa so groß wie ein Basketballfeld. Obstbäume stehen dort, Himbeersträucher, Blumen, ein paar Tomatenpflanzen, der Rest ist Rasen. Schneider ist Rentner, die Gartenarbeit fällt ihm schwer. Statt auf den Knien das Unkraut zu jäten, geht er lieber in die Garage und holt seinen kleinen Kanister mit Glyphosat heraus, „Das wirkt und ist einfach“, erzählt Schneider, der in Wirklichkeit anders heißt.