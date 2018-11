In Japan haben Ermittler den Chef der Autoallianz Renault-Nissan, Carlos Ghosn, festgenommen. Das berichteten mehrere japanische Medien am Montag übereinstimmend.

Zuvor hatte Nissan mitgeteilt, Ghosn, Chef des französischen Nissan-Partners Renault, habe "mehrere Jahre lang zu niedrige Einkünfte angegeben"; zudem soll er Firmengelder privat verwendet haben. Ghosn gilt als einer der schillerndsten Manager der Automobilindustrie. Er hielt bisher die Fäden in der Allianz der drei Autobauer Renault, Nissan und Mitsubishi in den Händen.

Nun droht ihm in Japan ein jähes Ende seiner Karriere: Nissan-Vorstandschef Hiroto Saikawa werde daher dem Aufsichtsrat vorschlagen, Ghosn als Vorsitzenden des Gremiums abzulösen, teilte das Unternehmen mit. Demnach wurde das Unternehmen durch Berichte eines Whistleblowers aufmerksam. Ermittlungen gegen Ghosn wegen unzulässiger Praktiken liefen schon seit einigen Monaten.

Der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete von Durchsuchungen bei Nissan. Ghosn sei wegen der Vorwürfe bereits verhört worden. Auch der Sitz von Nissan in Yokohama nahe sei Tokio durchsucht.

Der Konzern wirft ihm außerdem in mehreren weiteren Punkten "Fehlverhalten" vor - unter anderem die Privatnutzung von Firmenkapital. Die Untersuchung richtete sich auch gegen den ranghohen Nissan-Manager Greg Kelly, auch ihm wirft der Autobauer Fehlverhalten vor.

Ghosn ist auch Chef des französischen Autobauers Renault und führt die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz an. Die Renault-Aktie stürzte nach der Nachricht der Vorwürfe gegen Ghosn im Paris um zwölf Prozent ab. In Japan war die Börse bereits geschlossen. Die in Frankfurt notierten Titel von Nissan brachen sogar um mehr als elf Prozent ein.

Einer der charismatischsten Automanager der Welt

Ghosn gehört zu den charismatischsten Automanagern der Welt. Der in Brasilien geborene Franzose mit libanesischen Wurzeln hat den Bund aus den beiden japanischen Autobauern Nissan und Mitsubishi mit Renault zu ernstzunehmenden Rivalen aufgebaut, der es mit Branchengrößen wie Volkswagen und Toyota aufnehmen kann. Er war im vergangenen Jahr als Vorstandschef von Nissan zurückgetreten, um sich stärker um Renault und Mitsubishi zu kümmern. Den Verwaltungsrat von Nissan führte er weiter. Ghosn wird seit seiner Zeit an der Renault-Spitze "Le Cost Killer" genannt und hat Nissan nach Jahren hoher Verluste und Schulden wieder auf Erfolgskurs gebracht. (Reuters, dpa, AFP)