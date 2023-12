Was das neue Open-Ran-Netz kann 1&1 öffnet 5G-Netz für Smartphonekunden

Hochstimmung im Westerwald: Der Telekom- und Internetanbieter 1&1 will am Freitagmittag im Rahmen eines Festakts sein neues 5G-Mobilfunknetz erstmals für die Smartphones seiner Kunden öffnen. Das Unternehmen aus Montabaur hatte lange auf diesen Schritt warten müssen, da es mit dem Netzaufbau nicht hinterherkam. 1&1 steigt damit zum vierten Netzbetreiber in Deutschland auf. Auch wenn es erst über relativ wenige eigene Antennen verfügt.

Ende September waren erst 60 Antennenstandorte bereit für die Handyverbindungen, Anfang 2024 sollen 200 aktiviert sein. Zum Vergleich: O2 hat bundesweit mehr als 28.000 Standorte. Die Belegschaft von 1&1 und ihr Chef Ralph Dommermuth, die jahrelang als „Trittbrettfahrer“ verhöhnt wurden, fieberten diesem Moment lange entgegen.

Bisher war 1&1 bei seinen Mobilfunkangeboten stets auf die Infrastruktur von Konkurrenten angewiesen, die es mieten musste. 1&1 plant, bis 2030 fünf Milliarden Euro in das Netzvorhaben zu investieren.

Was bedeutet der 5G-Start für den deutschen Mobilfunkmarkt und die Kunden? Das Handelsblatt klärt die wichtigsten Fragen.

1. Was ändert sich mit der Netzöffnung am Freitag?

1&1 wird sein Netz dann erstmals auch für Smartphones, Tablets und andere mobile Endgeräte seiner Kunden öffnen. Bislang konnten nur wenige Abonnenten eines sogenannten Festnetzersatzprodukts die neue 5G-Infrastruktur des Anbieters nutzen. Der Dienst ist eine Alternative zum konventionellen DSL-, Kabel- oder Glasfaserinternetanschluss.

Da das 1&1-Netz zuletzt jedoch erst über gut 60 aktivierte Antennenstandorte verfügte, wird ein Großteil der Kunden in den meisten Regionen Deutschlands weiterhin das 5G-Netz von Telefónica (O2) nutzen. In der Regel wird man als Nutzer den Netzstart zunächst also gar nicht bemerken. Erst im kommenden Jahr sollen neue Standorte im großen Stil hinzukommen. So soll das 1&1-Netz Ende 2024 aus bis zu 3000 aktivierten Antennen bestehen.

2. Werden alle Kunden das Netz von Anfang nutzen können?

Bestehende 1&1-Mobilfunkkunden werden in den kommenden Monaten sukzessive für das neue Netz freigeschaltet. Neukunden sollen von Anfang an Zugang erhalten. Parallel werden die Kunden ab Sommer kommenden Jahres vom Telefónica- auf das Vodafone-Netz umgezogen.

Dahinter steht ein neuer, relativ attraktiver Roaming-Deal, den 1&1-Eigner Dommermuth im August mit Vodafone geschlossen hatte. Er sichert ihm und seinen Kunden für bis zu 18 Jahre den Zugriff auf das Vodafone-Netz – inklusive kommender Technologiesprünge (etwa zu 6G). Bis zum Sommer 2025 soll dieser Prozess abgeschlossen sein.

3. Was unterscheidet das 1&1-Netz von den Infrastrukturen der Konkurrenz?

Da 1&1 sein Netz neu aufbaut, ist es nicht durch bestehende Systeme beschränkt und konnte von Anfang an auf neue Technologien setzen. Chef Dommermuth entschied sich für ein sogenanntes Open Ran, mit dessen Errichtung er den japanischen Anbieter Rakuten Symphony beauftragte.

Was bedeutet Open Ran? Hinter dem sperrigen Begriff steht eine neuartige Netzarchitektur, bei der sich Komponenten verschiedener Hersteller miteinander kombinieren lassen. Das erhöht die Flexibilität und senkt die Preise. Die 1&1-Antennen werden einmal über ein mehrschichtiges Netz aus 28 großen (Core und Edge) und über 500 regionalen Far-Edge-Rechenzentren miteinander verbunden.

Daraus soll eine deutschlandweite Cloud entstehen, die geringere Verzögerungszeiten und höhe Übertragungsgeschwindigkeiten bietet. In den Rechenzentren können Streaming- oder Computerspielanbieter zudem Plätze mieten, um ihren Kunden ein noch schnelleres Erlebnis zu bieten.

Das ist zumindest der Plan. Open Ran ist in der Mobilfunkbranche nicht unumstritten. Bislang litt die Technologie unter Kinderkrankheiten und Anpassungsproblemen, blieb so oft hinter den Erwartungen zurück. 1&1 behauptet jedoch, das System mittlerweile im Griff zu haben.

Zunächst wird das 1&1-Netz jedoch vor allem durch seine geringe Größe auffallen. Denn etablierte Anbieter wie die Deutsche Telekom verfügen bereits heute über mehr als 10.000 5G-Antennenstandorte.

4. Fallen nun die Preise?

Ein zusätzliches Mobilfunknetz sorgt in der Regel für mehr Wettbewerb – und damit für fallende Preise. Vor allem dann, wenn ein Anbieter stark wachsen will, um seine neue Infrastruktur besser auszulasten. Telekommunikationsunternehmen klagen jedoch, dass sich Investitionen deshalb weniger lohnen und langfristig die Qualität sinkt. Klar belegen lässt sich dieser Zusammenhang jedoch nicht.

Der Effekt auf die Preise dürfte einstweilen aber auf sich warten lassen, da 1&1 aufgrund der geringen Größe seines Netzes zunächst ähnlich hohe Kosten haben wird wie bislang. Erst langfristig kann das Unternehmen bei der Netzmiete an Vodafone sparen und die Differenz an seine Kunden weitergeben.

Da Dommermuths baldiger Wechsel zu Vodafone seinen bisherigen Partner Telefónica Deutschland (O2) jedoch schon heute arg unter Druck setzt, dürfte zunächst von dieser Seite aus Bewegung in den Markt geraten. O2 muss Millionen neue Kunden gewinnen und könnte diese auch mithilfe von günstigeren Preisen anlocken. Ein entsprechender Deal mit dem Anbieter Freenet zeichnete sich zuletzt bereits ab.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.