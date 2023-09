Wegen geplanter Preissenkung von Medikamenten Boehringer Ingelheim verklagt US-Regierung

Pläne zu drastischen Preissenkungen bei Medikamenten in den USA rütteln die Pharmabranche auf. Die US-Regierung will hohe Rabatte auf häufig verschriebene Produkte bei der staatlichen Krankenversicherung Medicare durchsetzen und dadurch Milliarden einsparen. In einer ersten Runde wurden Ende August zehn Mittel identifiziert, für die laut Regierungsangaben ab 2026 Abschläge von durchschnittlich etwa 50 Prozent des derzeitigen Nettopreises geplant sind.