Die Sparda Bank Berlin könnte sich schon bald mit der Sparda Bank Hannover zusammenschließen. Wie die beiden Institute am Dienstag mitteilten, haben sie Fusionsgespräche aufgenommen. Die Vorstandschefs der Institute werben für den Schritt.

"Die Fusion ist ein Stärkesignal nach vorne", sagte Frank Kohler, der die Sparda Bank Berlin leitet. André-Christian Rump, sein Vorstandskollege aus Hannover, drückte es ähnlich aus: "Wir gehen den Konsolidierungsprozess in der Branche aus einer Position der Stärke an."

Gemessen an der Anzahl der Mitglieder dürfte durch die Fusion eine der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands entstehen. Die Sparda Bank Berlin deckt mit 60 Filialen und 500.000 Kunden, die Mitglieder in der Genossenschaft sind, den gesamten Osten Deutschlands ab. Das Gebiet der Sparda Bank Hannover erstreckt sich über Niedersachsen bis in den Nordosten Nordrhein-Westfalens. Zusammen kämen die beiden Häuser auf eine Bilanzsumme von zwölf Milliarden Euro.

Bis Juni soll es eine Vorentscheidung geben

Die Gespräche über eine Fusion würden derzeit ergebnisoffen geführt, sagte ein Sprecher der Sparda Bank Berlin auf Anfrage. Sollten sie sich für diesen Schritt entscheiden, müssten die Mitglieder beider Häuser den Zusammenschluss absegnen. Die nächsten Mitgliederversammlungen sind für Juni geplant. Bis dahin wollen sich die Vorstände der beiden Häuser eine Vorentscheidung getroffen haben.

Welche Folgen eine solche Fusion etwa für die Mitarbeiter hätte, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen - ebenso wie die Frage, wo der Hauptsitz der neuen Genossenschaftsbank angesiedelt wäre. Allein die Größe spräche allerdings für Berlin. Die Sparda Bank Berlin hat mehr Mitglieder und verwaltet mehr Einlagen.

Die Institute begründen die Fusionsgespräche mit der aktuell schwierigen Situation für Banken. Es gehe "um maximale Handlungsfähigkeit im Rahmen der Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank, zunehmenden regulatorischen Anforderungen und verändertem Kundenverhalten", sagte Kohler.

Harte Einschnitte bei der Sparda-Bank in NRW

Normalerweise verdienen Geldhäuser wie die Sparda-Banken daran, dass sie Kredite zu höheren Zinsen vergeben, als sie Sparern zahlen. In Zeiten von Niedrigzinsen funktioniert das allerdings kaum noch. Gleichzeitig zahlen die Institute inzwischen Strafzinsen, wenn sie selbst Gelder bei der Europäischen Zentralbank parken.

Verstärkt werden die Probleme der Institute durch die zunehmende Digitalisierung: Kunden regeln ihre Bankgeschäfte immer häufiger online, besuchen nur noch selten die Filialen. Zweigstellen weiter zu betreiben, ist daher für die Geldhäuser extrem teuer. Das spüren auch die Sparda-Banken.

Erst Ende vergangenen Jahres hat die Sparda-Bank West aus Nordrhein-Westfalen harte Einschnitte angekündigt: Von 82 Geschäftsstellen sollen dort 43 bis 2022 wegfallen. Ob im Zuge der Fusion der Sparda-Banken Berlin und Hannover ebenfalls Zweigstellen geschlossen werden, wird eine der Fragen sein, die die Vorstände jetzt klären müssen.