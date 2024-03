Wenn die Drückerkolonne Kabel-TV verkaufen will „Ihre Hausverwaltung schickt mich“

Es ist ein Samstagabend, halb acht, als es an der Haustür klingelt. Vor der Tür steht ein junger Mann, rote Jacke mit Vodafone-Aufschrift. „Guten Abend“, sagt er. „Mich schickt Ihre Hausverwaltung.“ Bisher kümmere sich ja der Vermieter um das Kabelfernsehen, aber damit sei bald Schluss. Nun müsse jeder Mieter einen eigenen Vertrag machen, deshalb sei er jetzt da. „Es fehlen nur noch zwei Parteien im Haus“, betont der Verkäufer. Anscheinend bin ich in meiner Mietwohnung in Berlin-Zehlendorf eine davon.