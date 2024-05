Wertvollstes KI-Start-up Deutschlands Übersetzungsfirma DeepL ist zwei Milliarden Dollar wert

Die Übersetzungsfirma DeepL wird zum wertvollsten Start-up für künstliche Intelligenz in Deutschland. Hintergrund ist der Einstieg der internationalen Wagniskapitalfirma Index Ventures und weiterer Kapitalgeber. Die Investoren von Index gehören zu den Top-Adressen für Start-up-Finanzierung in Europa und bewerten das Kölner Unternehmen mit zwei Milliarden Dollar (rund 1,85 Milliarden Euro).

DeepL ist für die gleichnamige Internetseite für Online-Übersetzungen bekannt. Nutzer können beispielsweise Texte vom Deutschen ins Norwegische oder von Arabisch auf Englisch übersetzen. Inzwischen sind 32 Sprachen verfügbar. Möglich wird das durch künstliche Intelligenz (KI).

Neben dem kostenlosen Angebot für kurze Texte bietet DeepL eine kostenpflichte Übersetzungssoftware für Unternehmen an, die viel übersetzen müssen und dabei ihre Daten schützen wollen. Firmenangaben zufolge hat DeepL 100.000 zahlende Businesskunden, darunter etwa die Deutsche Bahn.

Bei der Kapitalmaßnahme investieren neue und bestehende Risikokapitalgeber nun insgesamt 300 Millionen US-Dollar. Allerdings fließt nur ein kleinerer Teil des Geldes direkt in DeepL, das laut Mitgründer und Firmenchef Jaroslaw Kutylowski „buchhalterisch profitabel“ ist.

Denn die Firma gibt nur wenige neue Anteile aus. Vorwiegend handelt es sich um einen sogenannten Secondary-Deal, bei dem der Schweizer Frühphaseninvestor b2venture einen Teil seiner Anteile weiterverkauft. Die Investmentgesellschaft aus St. Gallen hatte bereits vor etwa 15 Jahren bei DeepL investiert. Jetzt nutzt der Fonds die Chance, eine wohl herausragende Rendite zu realisieren.

Der Verkauf ist nach einer so langen Laufzeit nicht ungewöhnlich. Und doch dürften die Verkäufer eins abgewogen haben: Kann DeepL weiterhin internationale Spitzenunternehmen übertreffen? Den Konkurrenzkampf mit dem vermeintlich übermächtigen Wettbewerber Google Translate hat DeepL zur Verblüffung vieler Experten für sich entschieden. Die Frage ist nun, ob das gegen Unternehmen wie OpenAI und KI-Anwendungen wie ChatGPT gelingt.

Neue Konkurrenz durch ChatGPT

Einer, der 2009 seine Gelegenheit zum Investment verpasst hat, ist Olaf Jacobi. „DeepL gehört leider zu meinem Antiportfolio“, sagt der Partner bei der Kölner Wagniskapitalfirma Capnamic. Er habe damals „nicht gesehen, dass DeepL so viel besser als zum Beispiel der Google Translator“ sein würde. Er sagt aber auch: Es sei durchaus möglich, dass die Firma das beste Zeitfenster für einen Verkauf oder Börsengang inzwischen verpasst habe: „Es kann sein, dass die nächste Technologie-Welle sie eingeholt beziehungsweise überholt hat.“

Die Veröffentlichung des vielseitig einsetzbaren Chatbots ChatGPT von OpenAI hat schon viele Start-ups um ihr Geschäftsmodell gebracht. Als vor einem Jahr deutlich wurde, dass der KI-basierte Bot auch mit verhältnismäßig wenigen Trainingsdaten weniger verbreitete Sprachen übersetzen kann, hatte DeepL gerade seine bisher letzte Finanzierungsrunde auf einer Bewertung von einer Milliarde Dollar abgeschlossen. Bei dem eine oder anderen Investor dürfte das Nervosität ausgelöst haben.

Das neuerliche Investment und die verdoppelte Bewertung signalisieren jedoch, dass die Investoren zuversichtlich sind, dass sich die Übersetzungsfirma nach Google auch gegen neue Wettbewerber wie OpenAI behaupten kann. Die Zwei-Milliarden-Bewertung macht DeepL zum wertvollsten KI-Start-up Deutschlands, gefolgt von der Rüstungsfirma Helsing aus München und der Heidelberger KI-Firma Aleph Alpha.

„Anbieter großer Sprachmodelle fokussieren ihre Entwicklung nicht auf Übersetzungen“, sagt Index-Investorin Katharina Wilhelm. Wenn eine Pharmafirma ihre Patente oder Beipackzettel für Medikamente übersetzen wolle, erfordere das aber ein hohes Maß an Genauigkeit und Datensicherheit. „Das ist nichts, was man einfach in Google-Translate oder in OpenAI stecken würde.“ Den weltweiten Übersetzungsmarkt für Unternehmenskunden beziffert Index auf 35 Milliarden US-Dollar. Ein bekanntes Problem von großen Sprachmodellen ist aber, dass sie fehleranfällig sind.

Zwar setzt auch DeepL inzwischen Sprachmodelle ein. Trotzdem sind die Übersetzungen oft akkurat. Den Unterschied bei der Qualität macht wohl einerseits die Auswahl der Trainingsdaten, mit denen die Künstliche Intelligenz trainiert wird. Andererseits arbeitet DeepL nach Aussagen von Firmenchef Kutylowski weltweit mit Tausenden freiberuflichen Übersetzern zusammen, die für die Qualitätssicherung sorgen.

Zukunftspläne: Vom Übersetzer zum Dolmetscher und Korrektor

Jaroslaw Kutylowski will mit seinen 800 Mitarbeitern aber auch neue Geschäftsbereiche erschließen. Mit der neuen Business-Lösung DeepL-Write können Nutzer deutsche und englischsprachige Texte korrigieren und sprachlich verbessern. Künftig sollen auch genaue Anpassungen an die Unternehmen möglich sein: „Unternehmen wollen eine Kontrolle über die Sprache haben, die ihr Unternehmen spricht – sei es im Marketing, aber auch intern“, sagt Kutylowski.

Zudem arbeitet DeepL an einer KI-gestützten Übersetzung von gesprochener Sprache. Der DeepL-Chef sagt: „Unser nächstes Produkt wird sicherlich im Bereich Dolmetschen sein – soweit das technologisch möglich ist, auch simultan.“

Es sind neue Geschäftsfelder mit alten Herausforderungen: Die Konkurrenz mit den finanzstärksten Technologieunternehmen der Welt bleibt. Erst vergangene Woche hatte ChatGPT-Entwickler OpenAI sein neues KI-Modell ChatGPT-4o mit Simultanübersetzungsfunktion vorgestellt. Kutylowski lässt sich davon augenscheinlich nicht aus der Ruhe bringen: „Im akademischen Bereich gibt es schon viele Lösungen dieser Art. Ich habe das zur Kenntnis genommen.“

Der Gründer hat sein Unternehmen von jeher stark auf die Forschung ausgerichtet. Künftig wird er daneben die Expansion vorantreiben müssen. Die USA sind der drittgrößte Markt für die Firma.

Allerdings setzt sich das Produkt dort nicht von allein durch: Während in Europa und Asien oftmals zunächst Mitarbeitende ihre Geschäftsmails und andere Texte mit DeepL übersetzen und so in ihre Unternehmen tragen, muss DeepL seine Lösung in den USA über die Führungskräfte verkaufen, die strategisch die Internationalisierung planen. Auch deshalb hat sich Kutylowski nun für Index als Investor entscheiden. Dessen erfahrener Partner Danny Rimer wird künftig im Beirat von DeepL sitzen.

Hoffnung für KI-Standort Deutschland

Rimer will seinerseits mit DeepL noch viel Geld verdienen. Dem Schweizer Kapitalgeber B2Ventures ist das schon gelungen. Das Anfangsinvestment von 2009 dürfte sich angesichts des damaligen Bewertungsniveaus bis heute mehrfach verhundertfacht, vielleicht sogar vertausendfacht haben. Zum Vergleich: Typischerweise suchen Frühphaseninvestoren heute Start-ups, von denen sie sich eine Rendite von 100X, also dem Hundertfachen ihres Investments erhoffen.

B2Ventures-Partner Florian Schweitzer will sich zu den konkreten Zahlen nicht äußern. Er sagt nur: „Unser 2007 aufgelegter Fonds, mit dem wir damals in DeepL investiert haben, ist auf dem Weg, einer der erfolgreichsten Fonds seines Jahrgangs in Europa zu werden.“

Dieser Artikel erschien zuerst beim „Handelsblatt“.