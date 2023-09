Wie können wir autarker leben? Kreislaufwirtschaft für zu Hause

Minimalismus, Zero Waste, DIY: Immer mehr Menschen suchen nach Wegen für mehr Unabhängigkeit. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) 2023 findet es über die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren besonders wichtig, unabhängig zu sein und ihr Leben weitgehend selbst bestimmen zu können. Neuerdings steigt auch das Interesse im Bereich der Energie-Selbstversorgung. So ist etwa die Nachfrage nach Balkonkraftwerken ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen – aus Nachhaltigkeitsgründen, um Kosten zu sparen oder um im Fall einer Versorgungsstörung selbst Energie produzieren zu können.

Laut dem Online-Portal statista.de und der Bundesnetzagentur waren im August 2023 in Deutschland rund 300.000 Balkonkraftwerke in Betrieb – 2019 waren es noch unter 3000. Die netzgekoppelten Anlagen bestehen aus einem oder mehreren Photovoltaik-Modulen und einem Wechselrichter, der den generierten Gleichstrom für den Haushalt in Wechselstrom umwandelt und ihn über die Steckdose in das Netz einspeist.

Den kompletten Bedarf eines durchschnittlichen Privathaushalts kann ein Balkonkraftwerk zwar nicht decken. Stadtbewohner:innen, die einen Balkon zur Verfügung haben, können damit aber schon ein Stück Unabhängigkeit gewinnen. Erst kürzlich hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der im Januar 2024 in Kraft treten soll: Die Einspeisgrenze wird auf 800 Watt erhöht, bei Einspeisung dürfen Stromzähler rückwärts laufen.

Autarkie beginnt beim Kräutertopf auf der Fensterbank

Wer seinen Alltag autarker gestalten will, kann das aber auch ohne große Anschaffungen erreichen. Für Theresa Mai, Mit-Gründerin des österreichischen Autark-Tiny-House-Anbieters „Wohnwaggon“ und Autorin des Buches „Wie wir leben könnten. Autark wohnen, Unabhängigkeit spüren, Gemeinschaft entdecken“ (2021, Löwenzahn Verlag), zeichnet sich autarkes Leben vor allem dadurch aus, dass man einen Kreislauf erkennt und ihn spürbar selbst beeinflusst. „Man bekommt zum Beispiel eine andere Beziehung zu Lebensmitteln, wenn man sie selbst anbaut oder sie zumindest direkt vom Erzeuger kauft“, sagt sie im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „So sieht man, wo das Gemüse gewachsen ist. Man sucht selbst aus, was man kauft – im Gegensatz zur Großpackung im Supermarkt.“

5 Links-Tipps für die kleine Kreislaufwirtschaft zu Hause

Ein guter erster Schritt hin zu mehr Autarkie sei schon, sich eine Wurmkiste zum Kompostieren des eigenen Bio-Abfalls auf den Balkon zu stellen. Das Kreislaufdenken entstehe dann ganz von selbst, so Mai. „Das könnte zum Beispiel so aussehen: Ich sehe, wie der Abfall zu Erde wird, und nutze diese Erde für meine Kräuter und Tomatenpflanzen auf dem Balkon. Die Abfälle landen dann wieder in der Kiste“, erklärt sie.

Rohstoffe erhalten und wiederverwerten – wer sich einmal mit der Idee von „Zero Waste“ (also: „Null Müll“ oder „Null Verschwendung“) beschäftigt hat, kennt das Prinzip der Kreislaufwirtschaft bereits. Diese steht im Gegensatz zum vorherrschenden Produktionssystem der Linear- oder Wegwerfwirtschaft, deren Ziel es ist, möglichst billig möglichst viel zu produzieren. Der größte Teil der Rohstoffe wird in der Linearwirtschaft nach der Nutzung entsorgt oder verbrannt.

Autark(er) zu leben bedeutet einen nachhaltigeren Lebenswandel und mehr Unabhängigkeit, es bedeutet aber auch mehr Arbeit und Eigenverantwortung. Der Bastel-Trend von DIY (Do It Yourself) trägt es schon im Namen: „Mach es selbst“. Doch rund 11,57 Millionen Personen interessieren sich laut der AWA für die Themen Heimwerken und Do-it-yourself-Arbeiten.

Wenn es darum geht zu verzichten, wie beim Prinzip des Minimalismus, also der freiwilligen Reduzierung von Besitz, stoßen viele an ihre Toleranzgrenze. Die Annehmlichkeiten gedankenlosen Konsums liegen auf der Hand. Trotzdem schränken sich laut AWA bereits jetzt über 30 Prozent der Deutschen ein, um die Umwelt zu schützen, etwa indem sie Wasser oder Strom sparen oder weniger Auto fahren. Der im Auftrag vom Handelsverband Deutschland 2023 erschienene „Konsummonitor Nachhaltigkeit: Reduce, Reuse, Recycle, Repair“ stellte fest, dass der Second-Hand-Markt mittlerweile stärker wächst als der Einzelhandel.

Lebensmittel retten Wer sich in seinem Umfeld aktiv für weniger Lebensmittelverschwendung engagieren will, kann sich zum Beispiel bei der Initiative Foodsharing anmelden und Lebensmittel „retten“. Über die App Too Good to Go verkaufen Geschäfte und Restaurants überschüssige Lebensmittel zu vergünstigten Preisen an Selbstabholer.

Das Bewusstsein für das Prinzip der Kreislaufwirtschaft wächst auch in der Politik. „Re-Use“, eine 2018 gegründete Initiative der Berliner Senatsumweltverwaltung, soll die Wiederverwendung von Gebrauchtwaren stärken. Monatlich wird ein „Re-Use Superstore“ des Monats gekürt, wo etwa gebrauchte oder upgecycelte Möbel, Elektrogeräte und Kleidung gekauft werden können.

In ihrem Buch fragt Theresa Mai: „Wie können wir die Ressourcen, die wir für unser Leben brauchen, autark und im Kreislauf bereitstellen?“ Die erste Frage sei jedoch: Was brauche ich eigentlich? Diese Frage, ehrlich beantwortet, führt wohl in den meisten Fällen zu weniger Konsum.