Wie resilient sind Tech-Aktien? Warum Apple ein Börsenhit und Nokia ein Flop wurde

Beinahe übermächtig erscheinen die großen Tech-Titel wie Apple, Amazon und Alphabet. Sie bewegen ganze Aktienindizes wie den S&P 500 in den USA. Sie sind nach Kurseinbrüchen immer wieder zurückgekommen und haben sich auch in Krisenzeiten gut gehalten.

Sie generieren enorme Cashflows und beherrschen ihre Märkte oder zumindest wesentliche Teile davon. Aber zu viel Erfolg kann auch gefährlich sein und die Firmen zu selbstsicher und ihre Aktionäre zu unkritisch machen. In der Börsenhistorie gab es immer wieder gefallene Boom-Aktien aus dem Technologiebereich, wie Nokia oder Blackberry.

Diese beiden Namen sind beispielhaft: Sie haben noch einen großen Klang, aber der ist das Echo der Vergangenheit. Was können Anleger daraus lernen? Wann sind innovative Tech-Titel anfällig für den Niedergang? Auf welche Signale soll man achten?

Und vor allem: Was sind Anzeichen dafür, dass ein Unternehmen gute Chancen hat, dem Schicksal der Absteiger zu entgehen?

Trend verpasst: von Tastatur zu Touchscreen

Der Blick in die Geschichte hilft. Ende der 1990er-Jahre erreichte der finnische Konzern Nokia seinen wirtschaftlichen Höhepunkt. Im Jahr 1998 verkaufte er rund 40 Millionen Mobiltelefone weltweit und überholte damit den Konkurrenten Motorola.

Nachdem Nokia durchgehend von 1998 bis 2011 weltgrößter Mobiltelefonhersteller war, wurde die Firma im ersten Quartal 2012 von Samsung überholt. Was war passiert?

Aus handlichen Telefonen waren Allzweck-Computer für Hand- oder Hosentasche geworden – die modernen Smartphones. Nokia hatte auf die Umwälzung des Mobilfunkmarkts, die 2007 vor allem mit der Einführung des iPhone von Apple an Schub gewann, zu spät reagiert.

Ähnlich war die Entwicklung beim kanadischen Unternehmen Research in Motion (RIM) und dessen Smartphones der Marke Blackberry. 1999, weit vor Apple, brachte RIM das erste Gerät mit dieser Bezeichnung auf den Markt und läutete das Zeitalter der mobilen Kommunikation ein.

Handelsblatt, Bloomberg © Tagesspiegel/Rita Böttcher

Erstmals war es möglich, E-Mails über eine mobile Internetverbindung abzurufen und Termine drahtlos zu synchronisieren. Aber auch die Kanadier wurden von der Geschichte überholt: Sie verpassten die Entwicklung weg von der Tastatur zum Touchscreen.

Newcomer sollten nicht unterschätzt werden

Diese beiden Beispiele zeigen, dass Technologie-Stars scheitern können, bei denen man sich das auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs nicht hätte vorstellen können. Beide Unternehmen haben den gleichen Fehler gemacht: Sie haben einen Umbruch ihres Kernmarkts verpasst.

Es war jeweils eine umfassende Veränderung, die die Technik, aber auch das Design und die Handhabung grundlegend veränderte. Wo immer sich so ein Umbruch ankündigt, müssen Investoren wachsam sein und sich nicht allzu schnell darauf verlassen, dass Newcomer angeblich zu klein sind, um Erfolg zu haben. Wer hat heute keine Angst mehr vor Tesla?

Der Technologiesektor ist strukturell besonders anfällig für Disruption. Gewinner von heute sind nicht notwendigerweise auch die Stars von morgen. Oliver Scharping, Portfolio Manager Aktien des Asset-Managers Bantleon

„Der Technologiesektor ist strukturell besonders anfällig für Disruption. Gewinner von heute sind nicht notwendigerweise auch die Stars von morgen“, sagt Oliver Scharping, Portfolio Manager Aktien des Asset-Managers Bantleon. Die Liste der Unternehmen, die gefühlt über Nacht in der Versenkung verschwanden, sei lang und werde es wohl auch in Zukunft sein.

Eine „gewisse Grundparanoia“ schade Anlegern nicht. Scharping rät Anlegern zu Wachsamkeit: Disruption komme in der Regel nicht ohne Vorwarnung. Ein erstes Signal seien häufig abfällige Bemerkungen wie „ein Handy ohne Tastatur, wer kauft denn so was?“.

Christoph Witzke, Anlagestratege bei der Deka Investment, nennt einen typischen Verlauf, bei dem ein Konzern nach großem Erfolg einbricht: Ein Kernprodukt, das eine wirkliche Innovation darstellt, wächst zunächst sehr stark, wird aber irgendwann durch Wettbewerber gebremst, oder der Markt ist saturiert. „Oft hat es dann bei den gescheiterten Unternehmen an einer ausreichenden Flexibilität gefehlt, um sich neu zu erfinden. Dann kann die Bewertung solcher Aktien deutlich sinken“, erklärt Witzke.

Erfolg mit radikaler Innovation

Aber was zeichnet Konzerne aus, die es immer wieder schaffen, erfolgreich zu bleiben, oder die sogar eine fulminante Erholung hinlegen, nachdem sie an der Börse schon als veraltet verschrien waren? Dreh- und Angelpunkt für den beständigen Erfolg eines Tech-Konzerns sei der dauerhafte Erhalt der Innovationsfähigkeit, sagt Witzke.

Auch hier hilft der Blick in die Historie: Microsoft ist laut Scharping ein Beispiel dafür, wie ein Konzern mit Innovationen eine Schwächephase überwinden kann. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase, des Internet-Hypes zur Jahrtausendwende, habe Microsoft eine lange Schwächephase erlebt.

Die Tech-Firma sei jahrelang an der Börse ein echtes Schnäppchen gewesen, sie habe von 2009 bis 2012 fast durchgehend ein einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gehabt; heute liegt es bei rund 30 und der Konzern ist mehr als 2,3 Billionen Dollar wert.

Die Rettung hieß Cloud-Computing, also die Vermietung und Verwaltung von IT-Kapazitäten, die inzwischen viele Anwender als bessere Alternative zum Eigenbetrieb von Computern ansehen. Microsoft wurde mit der Plattform Azure, die seit 2010 zur Verfügung steht, ein Vorreiter im Cloud-Geschäft und ist heute ein Riese in dem Bereich.

Handelsblatt, Bloomberg © Tagesspiegel/Rita Böttcher

„Der Markt hatte keinen Schimmer davon, was die Cloud eigentlich ist und wie sie Microsoft sprichwörtlich retten wird“, erinnert sich Scharping. Wobei zu ergänzen ist, dass Microsoft in seinem alten Geschäft mit Büro-Software immer noch erfolgreich ist und damit zugleich auch die Kunden an sich bindet.

Die Analysten der LBBW sehen auch Potenziale durch Künstliche Intelligenz (KI) bei Microsoft. Erste Anwendungen hätten schon im vierten Geschäftsquartal einen Prozentpunkt zum Wachstum von Azure beigetragen, was sich im laufenden ersten Geschäftsquartal auf zwei Prozent verdoppeln sollte. Auch die avisierte Preisforderung von 30 Dollar monatlich pro Nutzer für die um KI-Features angereicherte Standardlösung Office 365 vermittle einen Eindruck vom zusätzlichen Umsatzpotenzial; zurzeit liegt der Listenpreis bei maximal 22 Dollar.

Erfolg durch den Aufbau einer Weltmarke

Apple ist unter dem legendären Steve Jobs als Anbieter von benutzerfreundlichen Kleincomputern gestartet. In einer tiefen Krise wurde Jobs, der den Konzern verlassen hatte, 1997 wieder zurückgeholt. In der Folge weiteten er und sein Nachfolger Tim Cook das Apple-Prinzip – benutzerfreundliche Angebote für ein breites Publikum – systematisch in verschiedenen Bereichen aus, veredelten die Produkte mit einem coolen Design in der Tradition des deutschen Bauhauses und schufen so die Weltmarke Apple mit einer treuen, zahlungskräftigen Kundschaft.

Diese Art von Kundenbindung überzeugte nicht nur den Großinvestor Warren Buffett, sondern führte unter Cook zu einer Börsenkapitalisierung von zurzeit rund 2,7 Billionen Dollar. Der Clou dabei: Außer dem Kernprodukt iPhone pflegt Apple den traditionellen Bereich der Bürocomputer weiter und bringt zugleich neue Produkte wie zuletzt eine Digitalbrille auf den Markt, aber bindet alles mit einer Marke und einem Marketing-Auftritt zusammen.

Aktien mit KI-Hoffnungen

Letztlich stellt sich also immer wieder die Frage, ob es Technologiekonzernen gelingt, dauerhaft innovativ zu sein. Es gibt zahlreiche Themen und Sektoren, die Anlass zu Hoffnung geben – vom E-Auto über Quantencomputer und KI bis zu genbasierten Medikamenten.

Dabei braucht Innovation nicht immer neue Erfindungen: Elektroautos gibt es schon seit mehr als 100 Jahren, aber erst Tesla-Gründer Elon Musk hat sie in der modernen Welt zum Erfolg geführt. Richtig ist auch: Manche Innovationen erweisen sich eher als zweifelhaft und bringen keine neuen Großkonzerne hervor, etwa die Blockchain, die technische Basis des Bitcoins.

Kaum ein Thema wird zurzeit so stark diskutiert und fordert die Innovationsfähigkeit so heraus wie KI. Microsoft hat sich durch die Verbindung mit der Firma OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, in eine gute Startposition gebracht, aber die anderen Tech-Konzerne ziehen nach. Aber noch ist nicht geklärt, ob durch KI getriebene Innovationen Marktanteile und -gewichte völlig neu verteilt werden.

Die Experten von Bantleon sehen in diesem Zusammenhang Kurschancen gerade auch bei kleineren, bisher weniger beachteten Werten oder Aktien von Unternehmen, die erst in der zweiten Ableitung vom KI-Trend profitieren. Bantleon empfiehlt keine Einzeltitel, aber in den Fondsprodukten und Strategien finden sich Titel wie Salesforce, VMware, Visa, Booking Holdings, der Prozesskostenfinanzierer Burford Capital sowie Klassiker wie Apple und Microsoft. Im Fonds Deka-Technologie gehörten zuletzt Nvidia, Microsoft und Amazon zu den Toppositionen.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.