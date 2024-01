Wut auf die Ampel-Regierung Selbst Öko-Bauern fühlen sich im Stich gelassen

Eigentlich wäre Tina Andres die natürliche Verbündete von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne). Sie ist Chefin des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), in dem sich Bio-Bauern, -Supermärkte und ökologisch arbeitende Lebensmittelhersteller zusammengeschlossen haben. Doch Andres ist tief enttäuscht von der Agrarpolitik der Bundesregierung.

Nach zwei Jahren Ampel-Regierung fühle sich die Biobranche wie eine Braut, „die am Altar stehen gelassen worden ist“, sagt sie. „Große Konzepte, wenig Wirkung“, urteilt die Unternehmerin, die in Lübeck eine Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft mit Großküche, Bäckerei und Filialgeschäft leitet.

Bei der Großdemo in Berlin am vergangenen Montag waren auch Trecker von Öko-Bauern über die Straße des 17. Juni gerollt. Bei der für diesen Samstag geplanten, traditionellen „Wir haben es satt“-Demo zu Beginn der Grünen Woche werden im Gegenzug auch konventionelle Landwirte die überwiegend von Öko-Bauern und NGOs dominierte Agrardemo unterstützen. „Die Frustration über den Stillstand eint alle“, betonte Andres am Mittwoch im Vorfeld der Grünen Woche, „niemand weiß, wie es weitergeht“. Die weltgrößte Agrarschau wird am Donnerstagabend eröffnet, ab Freitag kann man die Messehallen besuchen.

Neue Bauernproteste drohen

Auch Deutschlands bekanntester Bauernführer Joachim Rukwied ist sauer. Er hatte die Aktionswoche der Landwirte mit Straßenblockaden und Mahnwachen organisiert und die Bauern zur Großdemo nach Berlin gerufen. Mindestens 30.000 Menschen seien der Aufforderung gefolgt, freut sich der Präsident des Deutschen Bauernverbands, doch die Blockaden und Proteste haben nicht das gebracht, was sich Rukwied erhofft hatte. Zwar wurde ein Teil der angedrohten Subventionskürzungen zurückgenommen, doch die Kürzungen beim Agrardiesel bleiben und werden nur über längere Zeit gestreckt.

Der Mann hinter den Protesten: Bauernpräsident Joachim Rukwied am Montag in Berlin. © dpa/Monika Skolimowska

„Wenn die Kürzungen beim Agrardiesel nicht zurückgenommen werden, werden die Bauern wieder auf die Straße zurückkehren“, kündigte Rukwied am Mittwoch an. Konkrete Pläne hat er noch nicht, zunächst will er das Gespräch mit der Politik suchen. Wenn diese keinen Erfolg haben, „wird es weitere Aktionen und Demonstrationen geben“, drohte der Bauernpräsident. Für Rukwied ist der Agrardiesel das A und O, über mögliche Reformen wie die von Özdemir vorgeschlagene Tierwohlabgabe auf Fleisch will er erst dann sprechen, wenn die Kürzungen beim Diesel vom Tisch sind.

Wertvolle Zeit wurde verschwendet. Tina Andres, BÖLW-Chefin

Das bietet die Politik den Bauern an

Derzeit sieht es aber nicht danach aus. Am Donnerstag berät der Haushaltsausschuss des Bundestags abschließend über den Entwurf des Bundeshaushalts 2024, aber die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, rechnet nicht mit weiteren finanziellen Zugeständnissen an die Bauern. Stattdessen hoffen die Ampel-Fraktionen, die Landwirte mit einem Aktionsprogramm zu besänftigen, auf das sie sich am Dienstag als Folge der Bauernproteste verständigt haben.

Danach sollen unter anderem Bürokratie abgebaut werden, eine verlässliche Finanzierung für eine tierwohlgerechte Tierhaltung sichergestellt werden, Landwirten soll angesichts der exorbitant steigenden Kauf- und Pachtpreise Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht werden, und es sollen alternative Antriebe und Treibstoffe für Landmaschinen unterstützt werden. „Bis zum Sommer soll hieraus ein Gesetzespaket entwickelt werden, das die Zukunftssicherheit der Deutschen Landwirtschaft stärken soll“, erklärten die Vizefraktionsvorsitzenden Matthias Miersch (SPD), Julia Verlinden (Grüne) und Carina Konrad (FDP). Der Antrag soll am Donnerstag vom Bundestag beschlossen werden.

Grüne Woche Die Grüne Woche öffnet am Freitag ihre Tore. Die Messehallen unter dem Funkturm sind bis zum 28. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr, am 26. Januar bis 20 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 15 Euro, der Eintritt für eine Familie 35 Euro. Tickets werden auch vor Ort nur online verkauft, Barzahlung ist nicht möglich.

Reformen bleiben liegen

Was als Entgegenkommen gedacht ist, könnte jedoch zum Bumerang werden. Denn die Vorschläge sind nicht neu. Bereits im Juli 2021 hatte die Zukunftskommission Landwirtschaft Vorschläge für eine klima- und tierwohlfreundliche Umgestaltung der Landwirtschaft gemacht, den Vorschlag hatten Bauern, Umwelt-, Verbraucherschützer, Lebensmittelhersteller und -händler mitgetragen. Bereits im Februar 2020 hatte die Borchert-Kommission unter Leitung des Ex-Landwirtschaftsministers Borchert ein Gutachten erarbeitet, wie man die Nutztierhaltung reformieren könnte. Seit 2020 wird über die Einführung einer Tierwohlabgabe auf Fleisch, Wurst, Eier, Käse oder Milch diskutiert. Ohne Ergebnis.

Wie sollen die Ställe aussehen? Landwirte brauchen Planungssicherheit. © dpa/Carmen Jaspersen

„Wertvolle Zeit wurde verschwendet“, ärgert sich BÖLW-Chefin Andres. Nun müsse die Regierung Vollgas geben. „Wir haben effektiv noch 12 Monate Zeit“, sagt sie, mit Reformen könne man nicht bis zum Sommer warten. „Die Politik hat nichts von den Vorschlägen umgesetzt“, betont auch Rukwied. „Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem“, mahnt der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), Christoph Minhoff. Er wirft Özdemir „ideologisch-unterfütterte Bevormundung vor“. Man könne nicht von Bauern und Lebensmittelhersteller Produkte fordern, die im Supermarkt keiner kaufe.

Kritik an Bevormundung

232,7 Milliarden Umsatz machen die Betriebe, damit gehört die Branche zu den größten deutschen Industriezweigen. Doch viele Unternehmen haben ihren Glauben an den Wirtschaftsstandort Deutschland verloren und überlegen, Produktionen ins Ausland zu verlagern.

In einer Umfrage des Verbands sagen nur zehn Prozent der Unternehmen, dass sie in Deutschland investieren wollen, betont Minhoff, „und das sind Rationalisierungsinvestitionen“.

Schulterschluss gegen die AfD

Mit Sorge sieht Minhoff auch das Erstarken der AfD. Er will gegensteuern und plant eine Kampagne in den Betrieben der Lebensmittelwirtschaft. Darin soll es um Fragen gehen, was zur Disposition steht, wenn sich die in Teilen rechtsextreme Partei durchsetzt und was aus den Arbeitsplätzen wird. Rund 90 Prozent der Betriebe sind kleine oder mittelständische Unternehmen.

Auch Bauernpräsident Rukwied distanziert sich deutlich von rechtsextremen oder -populistischen Gruppierungen. Man habe versucht, die legalen und legitimen Proteste der Bauern in die rechte Ecke zu stellen, sagte Rukwied, aber das sei nicht gelungen. „Wir stehen zur Verfassung“, so der Bauernpräsident. Im Deutschen Bauernverband seien gestandene Landwirte. „Das gibt es nicht ansatzweise die Gefahr der Unterwanderung.“