48 Milliarden Euro Sanierungsbedarf Überall in Deutschland zerbröseln die Schulen

Seit August schreibt Thomas Marner einen zerknirschten Brief nach dem anderen an die Eltern der Willy-Brandt-Schule in Kerpen. Der Erste und Technische Beigeordnete der Stadt muss über den „unvorhersehbaren“ und „absolut unsachgemäßen Bauablauf“ und die Folgen informieren: über dramatische Wasserschäden und Schimmelbefall im Gesamt- und Realschulgebäude. Und über die Anordnung von Distanzunterricht, Wechselunterricht und das Verfrachten mehrerer Schulklassen in die Turnhalle.

Kerpen ist kein Einzelfall. Überall in Deutschland zerbröseln Schulen. Und mit ihnen die Grundlage für eine solide Bildung, für Wissenschaft, für Innovationen, für Wirtschaftskraft. Zig Milliarden Euro müssten für die Sanierung von den Kommunen aufgebracht werden. Doch es liegt nicht allein am Geld, dass Renovierungen verschleppt, Sanierungen vertagt und Bauarbeiten über Jahre und Jahrzehnte gestreckt werden. Das zeigen Beispiele wie der Willy-Brandt-Schule in Kerpen und der Kurt-Schumacher-Grundschule in Berlin-Kreuzberg.