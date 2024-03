A Blueberry a Day Rekordfrucht in Australien geerntet

„An Apple a Day keeps the Doctor away‘, sagt ein Sprichwort, das sich nur auf Englisch reimt. Bei den Heidel- oder Blaubeeren gibt es ähnliche, auch wissenschaftlich begründete, Empfehlungen. Allerdings sind hier normalerweise deutlich mehr Einzelfrüchte nötig, um auf die empfohlene tägliche Menge an gesunden sekundären Pflanzenstoffen zu kommen. Sollten Exemplare wie bei der diesjährigen Ernte in Australien zur Regel werden, könnten aber bald auch schon ein oder zwei Früchte für solche Effekte ausreichen.

Jedenfalls bringt es eine bereits im November im Bundesstaat New South Wales geerntete und seither tiefgekühlt aufbewahrte Beere der Sorte ‘Eterna’ auf 20,4 Gramm. Das sind etwa vier Gramm mehr als der bisherige Rekord, ebenfalls aufgestellt im Land „Down Under“.

Große Früchte Die größten Bananen der Welt liefert eine Hochlandsorte aus Neuguinea. Sie wird bis zu 30 Zentimeter lang und kann über drei Kilogramm wiegen. Ein Apfel der japanischen Sorte Hokuto wurde 2005 mit etwa 1,8 Kilogramm gewogen und in das Guinnesbuch der Rekorde aufgenommen.

Laut australischen Medien wurde die Beere mit einem Durchmesser von knapp vier Zentimetern jetzt offiziell in das Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen.

Konservierung geplant

Sie soll nach Angaben des Farmers Brad Hocking auch irgendwie jenseits der Kühltruhe konserviert werden, möglicherweise eingeschlossen in Kunstharz. Laut Hocking brachte die Ernte 2023 zahlreiche sehr große Früchte hervor. Die Sorte Eterna sei speziell gezüchtet worden, um die Konsumentennachfrage nach großen Blaubeeren zu befriedigen, so Hocking in einem Statement des Landwirtschaftsunternehmens Costa Group.

Wilde Blaubeeren wiegen normalerwiese etwa 0,2 bis 0,3 Gramm, große Kulturheidelbeeren bringen es auf etwa 2,2 Gramm pro Stück. (rif)