Alarmierende Klimadaten „Es zeigen sich deutliche Veränderungen auf unserem Planeten“

Das Hitzerekordjahr 2023 mit globalen Temperaturen von rund 1,45 Grad über dem vorindustriellen Mittel (1850-1900) hat auch für Europa weitreichende Folgen. Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Die Entwicklung erscheint Experten besorgniserregend – umso gespannter blicken sie in die Zukunft.

In dem am Montag veröffentlichten Klimareport 2023 (ESOTC 2023) kommen der europäische Copernicus Climate Change Service und die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) zu dem Ergebnis, dass im vergangenen Jahr Millionen Menschen in Europa von extremen Wetterereignissen betroffen waren. Die negativen gesundheitlichen Auswirkungen extremer Wetter- und Klimaereignisse nehmen demnach zu.

Auf dem europäischen Kontinent war 2023, je nach Datensatz, das wärmste oder zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. So lagen die Temperaturen in Europa in elf Monaten des Jahres über dem Durchschnitt, wobei der wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet wurde.

Sterblichkeit durch Hitze gestiegen

Im vergangenen Jahr habe es eine Rekordzahl von Tagen mit „extremem Hitzestress“ gegeben, die Zahl der Tage mit mindestens „starkem Hitzestress“ nehme in ganz Europa zu. In den vergangenen 20 Jahren sei auch die hitzebedingte Sterblichkeit um etwa 30 Prozent signifikant gestiegen. Schätzungen gehen davon aus, dass die hitzebedingte Sterblichkeit in 94 Prozent der überwachten europäischen Regionen zugenommen hat.

„Im Jahr 2023 erlebte Europa in Griechenland den größten jemals registrierten Waldbrand, eines der nassesten Jahre, schwere Hitzewellen auf See und weit verbreitete verheerende Überschwemmungen“, sagte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo anlässlich der Veröffentlichung des Berichts. „Die Temperaturen steigen weiter an.“ Daher würden die Copernicus-Daten für die Vorbereitung auf die Auswirkungen des Klimawandels immer wichtiger.

In Europa steigen die Temperaturen etwa doppelt so schnell an wie im globalen Durchschnitt. Die drei wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Europa wurden alle ab 2020 verzeichnet, die zehn wärmsten seit 2007. Die Daten würden „signifikante Veränderungen auf unserem Planeten“ zeigen, so Mauro Facchini vom Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Kommission. „Die vorgelegten Daten sind alarmierend.“

Starker Hitzesteress im Süden

Der Sommer war vielerorts bis weit in den September hinein warm, wobei weite Teile Europas von Hitzewellen betroffen waren. Auf dem Höhepunkt der Hitzewelle im Juli wurde in 41 Prozent Südeuropas mindestens „starker Hitzestress“ registriert: „Mit potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen.“ In Sizilien stieg die Temperatur im Juli auf 48,2 Grad und kam damit dem Rekordwert von 48,8 Grad aus dem Jahr 2021 sehr nahe. Das bedeute, dass die Zahl der Hitzeextreme ansteigt.

Im Mai, August und September kam es zudem zu schweren Überschwemmungen. Am 4. August wurden weite Teile Sloweniens und Teile Österreichs von einem Hochwasser überschwemmt, das so noch nicht gemessen worden war. Im September wurden weite Teile Griechenlands überschwemmt, im November und Dezember kam es zu außergewöhnlichen Hochwasserereignissen in der Schweiz und ab Weihnachten auch im Nordwesten Deutschlands.

Griechenland, Rhodos: Dichte Rauchwolken eines Waldbrandes steigen auf der griechischen Insel Rhodos im Juli auf. Ein Waldbrand Ende August im Nordosten Griechenlands war der größte, den die Europäische Union je verzeichnet hat. © dpa/Uncredited

In Europa fiel insgesamt etwa sieben Prozent mehr Niederschlag als im Mittel. Im europäischen Flussnetz waren die Wasserstände der Flüsse im Dezember am höchsten. „Außergewöhnlich hohe“ Abflüsse wurden in fast einem Viertel des Flussnetzes verzeichnet.

Ein Drittel der europäischen Flüsse überschritt 2023 die „hohe“ Hochwasserschwelle und 16 Prozent die Schwelle für schweres Hochwasser. In großen Flusseinzugsgebieten, einschließlich der Loire, des Rheins und der Donau, wurden nach einer Reihe von Stürmen zwischen Oktober und Dezember Rekord- oder fast Rekordhochwasserstände beobachtet.

Nach vorläufigen Schätzungen der International Disaster Database (EM-DAT) waren 1,6 Millionen Menschen in Europa von den Überschwemmungen betroffen. Die Fluten waren laut Copernicus-Report für 81 Prozent der klimabedingten wirtschaftlichen Verluste in diesem Jahr auf dem Kontinent verantwortlich.

Auch positive Effekte

Positiv wirkten sich die starken Niederschläge und die erhöhte Sturmaktivität auf erneuerbare Energiequellen aus. Mit 43 Prozent hatten die erneuerbaren Energien einen Rekordanteil an der Stromproduktion. Unterdurchschnittlich war dagegen das Potenzial für die photovoltaische Stromerzeugung in Nordwest- und Mitteleuropa.

Die Alpen und die Arktis

In weiten Teilen Europas gab es im Winter und Frühjahr unterdurchschnittlich wenige Schneetage, insbesondere in Mitteleuropa und in den Alpen. Zusammen mit einer starken sommerlichen Schmelze infolge von Hitzewellen führte das Jahr 2023 in den Alpen zu einem außergewöhnlichen Gletschereisverlust. In den Jahren 2022 und 2023 verloren die Gletscher in den Alpen etwa zehn Prozent ihres verbliebenen Volumens.

Für die Arktis war es das sechstwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die fünf wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen in der Arktis traten alle seit 2016 auf. Die Meereisausdehnung in der Arktis blieb während des größten Teils des Jahres 2023 unterdurchschnittlich.

Was 2024 kommt

Die Meeresoberflächentemperaturen waren 2023 in ganz Europa die höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Juni wurde der Atlantische Ozean westlich von Irland und rund um Großbritannien von einer als „extrem“ und in einigen Gebieten sogar als „über extrem“ eingestuften Meereshitzewelle heimgesucht, bei der die Wassertemperaturen an der Oberfläche bis zu fünf Grad über dem Durchschnitt lagen.

Für dieses Jahr, das in den ersten drei Monaten bereits rekordwarm war, erwarten die Copernicus-Expert:innen aufgrund der aktuellen Daten und der saisonalen Vorhersagen verschiedener Modelle allerdings kein weiteres Rekordjahr.

Die Daten deuteten darauf hin, dass der Sommer 2024 in Europa und weiten Teilen der Erde wahrscheinlich nicht wärmer als der Durchschnitt sein werde, sagte Samantha Burgess von Copernicus. Derzeit sei eine Abschwächung des Wetterphänomens El Niño zu beobachten.

Bei einem möglichen Übergang in die La-Niña-Phase sei 2024 mit einem abkühlenden Effekt auf die globalen Temperaturen zu rechnen. Über das laufende Jahr hinaus könne man aber sagen, „dass wir extreme Wetterereignisse haben werden, die häufiger und intensiver werden, solange wir Rekordwerte der Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre und Rekordtemperaturen haben“.