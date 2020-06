In der Corona-Krise hat der Auftritt eines kränkelnden Regierungsmitglieds vor dem britischen Parlament die Debatte um die Rückkehr der Abgeordneten ins Unterhaus angeheizt: Nachdem Wirtschaftsminister Alok Sharma schweißgebadet eine Rede im Parlament gehalten hatte, wurde der 52-Jährige am Donnerstag auf das neuartige Coronavirus getestet (mehr im Newsblog unten).

Weitere Nachrichten: Ein 99-Jähriger aus Duisburg hat eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Bundesinnenminister Horst Seehofer strebt an, die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Dänemark, der Schweiz und Österreich am 15. Juni aufzuheben. Ein Forscher-Team um Hendrik Streeck hat in 21 Quarantäne-Haushalten in Gangelt untersucht, wo im Haushalt sich die Erreger befinden können.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Aktuell gibt es in Deutschland 8491 aktive Fälle in Deutschland. Mehr als 8701 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 6,5 Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus und mehr als 386.000 Tote.





