Alternativen zum Agrardiesel Neue Trecker für den Klimaschutz

Die aktuellen Bauernproteste beziehen sich unter anderem auf die Steuervorteile beim Agrardiesel, die die Bundesregierung streichen will. Damit rücken die Antriebe in der Landwirtschaft erneut in den Fokus. Während auf den Straßen zunehmend Elektro-Pkw unterwegs sind, dominieren in Wald und Feld weiter Dieselmotoren. Sie verbrennen jährlich rund zwei Milliarden Liter des fossilen Treibstoffs – das sind rund sechs Prozent des landesweiten Dieselverbrauchs – und tragen damit zum Klimawandel bei.