Blattkritik, Glosse, Dachzeile. All dies sind Fachbegriffe des Journalismus. Über die letzten Jahre hat sich die Meinung verbreitet, jede und jeder könne in die Medienwelt einsteigen. Junge Menschen mit dem Berufsziel Journalist:in finden sich auch tatsächlich wie Sand am Meer. Doch was passiert, wenn niemand diese Menschen ausbildet?

Eigentlich gibt es in Deutschland für diese Ausbildung Journalistenschulen. Da diese aber überrannt oder teuer sind, gehen viele von ihnen Umwege in den Journalismus: Sie machen Praktika, nutzen Summer Schools ihrer Universitäten oder arbeiten zunächst ehrenamtlich für kleinere Magazine.

In der Studierendenhochburg Leipzig gibt es hierfür unter anderem auch eine unabhängige Hochschulzeitung: die „luhze“. Luhze e.V. ist ein von Journalistikstudierenden gegründeter Verein, der mittlerweile seit über 20 Jahren eine eigene Zeitung herausgibt. Jegliche Kosten werden dabei durch Mitgliederbeiträge und Spenden getragen.

Die „luhze“ bezeichnet sich selbst als Ausbildungsmedium. Der Verein veranstaltet Seminarwochenenden mit ehemaligen Mitgliedern, die nun als Journalist:innen tätig sind, lädt Expert:innen zur Redaktionssitzung ein und veranstaltet monatliche Blattkritiken.

Verfahren wegen Unternehmenspersönlichkeitsrechts

Seit vergangener Woche allerdings muss der Verein um das Fortbestehen der Zeitung bangen. Grund hierfür ist eine Klage der Immobilienfirma United Capital, die der „luhze“ eine Verletzung des Unternehmenspersönlichkeitsrechts vorwirft.

Ein solches Recht schützt das Unternehmen vor Aussagen, die zu einem negativen Ruf führen. Im genannten Fall geht es dabei um Aussagen zu den Praktiken der United Capital auf dem Leipziger Wohnungsmarkt.

In einem Artikel in der Dezemberausgabe der Leipziger Hochschulzeitung zitiert diese Mieter:innen aus der Harnackstraße in Leipzig. Die United Capital hatte hier bereits einen Großteil der Wohnungen aufgekauft, um daraus wiederum WG-Zimmer für einen Quadratmeterpreis von 18 Euro an Studierende zu vermieten.

Die betroffenen Mieter:innen gründeten daraufhin eine Initiative, die „luhze“ berichtete über die Verhältnisse. Die United Capital wirft der Hochschulzeitung nun vor, sich von den der Mieter:innen nicht distanziert zu haben und mit insgesamt fünf Passagen dem Ruf des Unternehmens zu schaden.

Pressefreiheit gefährdet

Der Forderung, die besagten Zitate aus dem Artikel zu streichen und deren Verbreitung zu stoppen, kam die „luhze“ nicht nach. Am kommenden Freitag wird das Landgericht in dem Fall zusammenkommen.

Im Falle eines Urteils für die United Capital könnte das Fortbestehen der Leipziger Hochschulzeitung gefährdet sein. Je nachdem wie viele Passagen vom Gericht als zulässig bewertet werden, sinkt der Anteil der Zeitung an Anwaltskosten und ähnlichem.

Durch die Finanzierung auf Spendenbasis verfügt das Medium über wenige Rücklagen. „Egal, wie viel wir am Ende zahlen, ist es für uns eine große Summe“, erklärt die „luhze“-Vereinsvorsitzende Luise Mosig, „Selbst wenn nur eine Passage als unzulässig erklärt wird, ist die Existenz unseres Projektes gefährdet“.

Auch psychisch sei die gesamte Situation für die gesamte Redaktion sehr belastend. „Wir hangeln uns von Ausgabe zu Ausgabe. Jeder Euro extra ist für uns eine Belastung“. Die Abmahnung erhielt der Verein zwischen Weihnachten und Neujahr, von Beginn an war bestand zwischen beiden Seiten ein ungleiches Machtverhältnis von finanzieller Seite aus.

Als noch gravierender jedoch sehen die Mitglieder des Vereins die Folge für die allgemeine Berichterstattung in der deutschen Presselandschaft. Sobald für kleinere Medien stets die Gefahr einer Klage bestünde, würde die Anzahl der Recherchen zu großen Unternehmen drastisch abnehmen. „Vor allem für kleine Projekte wird es sehr schwierig, Vorwürfe von Dritten zu veröffentlichen“, erklärt Luise Mosig.

Um auf den anstehenden Prozess sowie dessen Folgen für die Pressefreiheit aufmerksam zu machen, startete der Verein am Wochenende eine groß angelegte Kampagne auf Social Media mit dem Hashtag #luhzeprozess. Unter anderem der Deutsche Journalistenverband Sachsen zeigte sich solidarisch mit dem Hochschulmedium.

Landgericht tagt am Freitag

Allgemein gelten Klagen bezüglich des Unternehmenspersönlichkeitsrecht für Firmen als nicht besonders leicht. In den meisten Fällen wiegt das Recht auf Meinungsäußerung schwerer als der Schutz des Rufs des jeweiligen Unternehmens. Lediglich bei unwahren Behauptungen bekommen diese Recht.

Die „luhze“ beruft sich in ihrer Pressemitteilung auf Gespräche im Vorfeld der Berichterstattung und vorliegende Beweise. Die Autorin des Artikels habe demnach sowohl mit der Leitung von United Capital wie auch mit den betroffenen Bewohner:innen persönlich gesprochen. Die Prüfung des Falles obliegt nun dem Landgericht Leipzig.