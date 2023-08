Aufgeheizte Ozeane Fluten und Hitze sind der Preis der Erwärmung

Nach den katastrophalen Überschwemmungen Anfang August in Slowenien und Südösterreich wurde der Alpenraum in den vergangenen Tagen erneut von enormen Regenmengen heimgesucht. Eine Entwicklung, die sich in eine Serie von extremen Wetterereignissen dieses Sommers einreiht. Seit Juli gab es zahlreiche schwere Unwetter im Alpenraum, in Norditalien und auf dem Nordbalkan sowie mindestens zwei große Hitzewellen im Mittelmeerraum. Die Klimaforschung sieht das Extremwetter zum Teil als Folge der globalen Erwärmung.