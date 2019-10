Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den in Jena 1922 geborenen US-Amerikaner John Goodenough von der University of Texas in Austin, den in Großbritannien geborenen Stanley Whittingham von der Binghamton und State University of New York und den Japaner Akira Yoshino, von der Meijo University Nagoya in Tokio für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. Sie hätten eine "wiederaufladbare Welt geschaffen".

Der Amerikaner John Goodenough (geboren 1922) ist mit 97 Jahren der älteste Nobelpreisträger.

„Li-Ionen-Batterien haben unsere Gesellschaft dramatisch verändert“, sagte Olof Ramström vom Nobelpreiskomitee bei der Bekanntgabe der Preisträger und nannte etliche Einsatzzwecke, die einem nur zu bekannt sind: Elektroautos, E-Bikes, Unterhaltungselektronik. Gut möglich, dass Sie diesen Artikel auch gerade auf einem Gerät lesen, das von einer Lithium-Batterie gespeist wird, etwa ein Smartphone oder ein Laptop.

Der entscheidende Vorteil dieser Akkus ist, dass sie – gemessen an ihrer Speicherkapazität - relativ leicht sind und viele Male ge- und entladen werden können, bevor sie Alterungserscheinungen zeigen. Der Weg zu diesen Speichern indes war kompliziert.

Auf der einen Seite ist Lithium, das leichteste aller Metalle, ein hervorragender Kandidat für Batterien, denn es tendiert dazu, Elektronen abzugeben: ein Strom fließt. Doch das Element reagiert auch rasch mit anderen Stoffen, so dass es schwierig ist, eine handhabbare Batterie zu bauen.

Stete Fortschritte

Stanley Whittingham machte in den 1970er-Jahren einen wichtigen Fortschritt. Er verwendete ein Kathodenmaterial – der Pluspol der Batterie – aus Titansulfid, das in Zwischenräumen Lithium aufnehmen konnte. Diese Batterie schaffte immerhin 2 Volt.

John Goodenough war überzeugt, dass die Kathode noch leistungsfähiger würde, wenn man ein Metalloxid anstatt eines Metallsulfids verwendet. Nach einer systematsichen Suche präsentierte er 1980 Kobaltoxid als das bessere Material. Tatsächlich lieferte die Lithiumbatterie bereist eine Spannung von bis zu 4 Volt.

Drei Chemiker teilen sich den diesjährigen Chemie-Nobelpreis, darunter der älteste Nobel-Laureat jemals: John Goodenough (links).... Foto: Naina Helen Jama/TT News Agency/via REUTERS

Auf dieser Basis entwickelte schließlich Akira Yoshino 1985 die erste kommerzielle Lithium-Ionen-Batterie. Anstatt einer sehr reaktionsfreudigen Lithiumanode – der Minuspol der Batterie – verwendete er sogenannten Petrolkoks, eine feste Substanz, die aus Erdöl hergestellt wird und hauptsächlich aus Kohlenstoff besteht. So entstand eine Batterie, die leicht war und hunderte Ladezyklen überstand, ohne dass das Elektrodenmaterial kaputtging, wie es bei früheren Batterien der Fall war.

Speicher für Öko-Strom

Heute sind diese Akkus in vielen Geräten zu finden. Zunehmend werden sie auch als Speicher für Strom verwendet, der mittels Solarzellen oder Windkraftanlagen erzeugt wird. Auf diese Weise tragen sie dazu bei, das wetterabhängige Angebot mit dem veränderlichen Bedarf besser in Einklang zu bringen. Je nach Einsatzzweck werden die Li-Batterien immer weiter entwickelt, um sie noch effizienter und ihre Herstellung billiger zu machen. Ihre Erfolgsgeschichte hat gerade erst begonnen.

Im vergangenen Jahr waren die US-Biochemikerin Frances Arnold sowie die beiden Molekularbiologen George Smith und Gregory Winterer ausgezeichnet worden, die mit den Prinzipien der Evolution neuartige Proteine unter anderem für Biokraftstoffe und Medikamente entwickelt hatten.

Am Montag wurde der Medizin-Preis an drei Forscher aus den USA und Großbritannien für ihre Erkenntnisse zur Sauerstoffversorgung von Zellen vergeben. Der Physik-Nobelpreis am Dienstag wurde drei Erforschern des Universums aus der Schweiz und Kanada zuerkannt.

Am Donnerstag folgt der Literaturnobelpreis, der ausnahmsweise zweimal vergeben wird. Ihm schließt sich am Freitag der Friedensnobelpreis an. Schlusslicht bildet am Montag der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Traditionell werden die Preise am 10. Dezember verliehen. (tsp/dpa)