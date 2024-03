Berlin sucht die Uni-Influencer Diese Forscher holen sich jetzt Klicks auf LinkedIn

Sie heißen Mai Thi Nguyen-Kim, Christian Drosten oder Harald Lesch: Sie sind auf YouTube zu sehen, in Podcasts zu hören – und geben wissenschaftlicher Forschung damit Stimme und Gesicht. Warum gibt es nicht viel mehr von ihrer Sorte, also Forscherinnen und Forscher, die selbstbewusst in sozialen Netzwerken präsent sind, die aktuelle Erkenntnisse in die Öffentlichkeit tragen und Begeisterung für ihre jeweiligen Fächer wecken?