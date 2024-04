Berliner Hochschulbau in Unternehmenshänden Senatorin Czyborra für Unisanierungen wie in Österreich

Es bröselt und tropft an den Unis Berlins. Immer wieder kommt es zu größeren Zwischenfällen wie an der Technischen Universität (TU), wo es innerhalb der letzten Monate mehrfach zu Sperrungen von ganzen Gebäuden gekommen ist. Viele Häuser sind in die Jahre gekommen und marode, was immer höheren Folgekosten führt.