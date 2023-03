Berliner Spitzenforschung Mathe hilft Ressourcen zu schonen

Bessere Batterien, funktionierende Konzepte für Mobilität, Schmerzmittel, die nicht so schnell abhängig machen – mathematische Forschung bringt vieles voran, gerade auch im Alltag, und bleibt doch häufig unsichtbar. Dabei stecken hier viele spannende Geschichten drin, gerade in Berlin. Die Mathematik hat in der Stadt eine lange Tradition und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten klar an die Spitze gesetzt, mindestens auf nationaler Ebene.

Da ist das DFG-Forschungszentrum Matheon (2002 bis 2014), das unter anderem mit der Optimierung der ÖPNV-Fahrpläne vielen bekannt geworden war, das 2013 gegründete Einstein Zentrum Mathematik und seit 2019 das Exzellenzcluster „MATH+“. Es soll vom Mathe-Ökosystem der Stadt mit rund 500 Forscherinnen und Forschern an allen drei Unis sowie weiteren außeruniversitären Einrichtungen profitieren und es weiter entwickeln. Dazu werde das interdisziplinäre Arbeiten weiter ausgebaut, sagt Michael Hintermüller, Direktor des Weierstraß-Instituts für Angewandte Analysis und Stochastik und derzeit Sprecher von MATH+. Beispielhaft nennt er Informatik, maschinelles Lernen und Archäologie.

„Inhaltlich sind wir sehr anwendungsorientiert“, sagt Hintermüller. Seit längerem forschten die Fachleute des Clusters auch zur Energiewende. „Es ist klar, dass wir für eine Übergangszeit noch Gas brauchen.“ Bei dem damit verbundenen Pipelinebetrieb lässt sich noch viel optimieren, wie der Forscher erläutert. Erst recht, wenn künftig neben Erdgas auch Wasserstoff verwendet wird.

Auf einem Präsentationstag des Forschungsverbunds MATH+ stellten Doktoranden und Postdocs ihre Projekte vor. © Kay Herschelmann / MATH+

Wenn beispielsweise berechnet wird, wie das Leitungssystem zu füllen ist, um zu einem Verbraucher zu einer Wunschzeit die nötige Gasmenge zu schicken, dann braucht es partielle Differentialgleichungsmodelle. Je nachdem, wie komplex das Pipelinenetz ist, sind solche Berechnungen teils sehr aufwändig. „Hier geht es teilweise auch wieder zurück in die Grundlagenforschung, um die Komplexität besser zu beherrschen“, sagt Hintermüller.

Ökonomische Faktoren in die Rechnung aufnehmen

Umso mehr, wenn Unsicherheiten zu berücksichtigen sind. Das ist zwar komplizierter, kommt der Realität aber näher. „Dazu gehört die Wetterentwicklung in den kommenden Tagen, die ja maßgeblich für den Gasverbrauch ist, aber eben nur bedingt sichere Aussagen erlaubt“, sagt der Mathematiker. Auch ökonomische Faktoren wie Preisentwicklung und Marktbedarf gelte es zu berücksichtigen, ebenso wie die Rauigkeit der Rohrwände, die die Fließgeschwindigkeit des Gases beeinflusst.

Projekt-Porträt Thema : Die Welt durch Mathematik verändern

: Die Welt durch Mathematik verändern Titel/Ort : MATH+, Forschungszentrum der Berliner Mathematik, Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität, TU Berlin, Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, Zuse-Institut

: MATH+, Forschungszentrum der Berliner Mathematik, Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität, TU Berlin, Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, Zuse-Institut Budget : keine Angabe, finanziert als Cluster im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern

: keine Angabe, finanziert als Cluster im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern Internationale Partner : Barcelona Graduate School of Mathematics, Arizona State University, Center for Mathematical Modeling in Chile, Institute of Mathematics for Industry in Japan

: Barcelona Graduate School of Mathematics, Arizona State University, Center for Mathematical Modeling in Chile, Institute of Mathematics for Industry in Japan Team : Mehr als 500 Forschende in rund 100 Forschungsgruppen, Frauenanteil: keine Angabe

: Mehr als 500 Forschende in rund 100 Forschungsgruppen, Frauenanteil: keine Angabe Öffentlichkeit: Vorträge, Science Slams, Veranstaltungen an Schulen, Infos auf: mathplus.de

„Wir wollen Themen aufgreifen, die bedeutsam sind für die Gesellschaft“, erklärt Hintermüller. Das können manchmal auch scheinbar kleine Schritte sein. So habe ein Doktorand gemeinsam mit einem großen Industrieunternehmen eine elektrische Maschine optimiert. „Das Produkt war vom Engineering her bereits sehr ausgereift“, sagt er. „Mithilfe der mathematischen Methoden konnte die Maschine nochmals verbessert werden, so dass künftig 10 bis 20 Prozent Material eingespart werden können, ohne dass die Stabilität darunter leidet.“ Auch das sei ein Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften.

Schon heute bereitet sich das Team auf die zweite Phase der Exzellenzstrategie nach 2025 vor, will neue Themenfelder entwickeln, wo bisher die kritische Masse fehlt. Dazu sei ein Austausch über die Grenzen der Institute und Fachrichtungen hinweg sehr wichtig, sagt Hintermüller. „Wir machen Workshops, laden Gäste für Vorträge und Diskussionen ein, und schauen, wo bisher kaum genutzte Potenziale liegen.“

Wobei die Berliner Mathematik durchaus selbstbewusst sein kann. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sie sich zu einem der weltweiten Mathezentren entwickelt. Das lässt sich auch daran erkennen, dass das Generalsekretariat der International Mathematical Union nach langer Wanderschaft nun endlich einen festen Ort gewählt hat: Berlin.

Nachwuchsarbeit ist jedoch auch in diesem Fach ein Thema. Mit öffentlichen Vorträgen, Science Slams, der Lagen Nacht der Wissenschaften und dem Mathe-Adventskalender versuchen die Forscherinnen und Forscher zu zeigen, warum ihr Fach so spannend und wichtig ist – und künftige Kollegen zu gewinnen.

