Besorgniserregende Erwärmung der Ozeane „Das könnten Vorläufer von Hitzewellen in Europa sein“

Die Entwicklung ist ungewöhnlich – und beunruhigend. Seit Mitte März ist das Oberflächenwasser der Ozeane im globalen Mittel mit rund 21 Grad so warm wie noch nie. Die Klimaforscherin Melissa Lazenby von der University of Sussex spricht von einer seit 1850 beispiellosen Erwärmung der Meeresoberflächen.

Im Nordatlantik ist es sogar noch wärmer: Dort wurden fast 23 Grad gemessen. Das sind 1,1 Grad mehr als üblich und so viel wie noch nie um diese Jahreszeit seit Beginn der Satellitenmessungen vor 40 Jahren.

Weit über natürliche Schwankungen hinaus

Die Intensität dieser Anomalie überrascht auch Ozean- und Klimaforscher. Die räumliche Ausdehnung und der Zeitpunkt des Phänomens werfen Fragen nach Ursachen und Folgen auf.

Die aktuellen Temperaturabweichungen der Weltmeere. © Grafik: Tagesspiegel/Klöpfel | Quelle: US-amerikanische Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA

Das rekordverdächtige Signal verdeutliche, wie die kontinuierliche Erwärmung der Erde durch Treibhausgasemissionen den Hintergrund für Extremereignisse schafft, sagte Ali Mashayek von der Universität Cambridge dem britischen Science Media Center (SMC). „Wenn sich das gesamte System erwärmt, können sich die positiven Anomalien – hier die Erwärmung aufgrund natürlicher Klimaschwankungen – zur Hintergrunderwärmung addieren und zu einer beispiellosen Erwärmung führen.“

Ohne anthropogene Erwärmung würden wir sehr wahrscheinlich eine gewisse Erwärmung aufgrund natürlicher Variabilität erleben: „Aber nicht so extrem, wie in den gegenwärtigen Messwerten.“

Der Ozeanologe Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) sieht diese außergewöhnliche Entwicklung erst einmal im Zusammenhang mit dem globalen Erwärmungstrend. Dieser treibe die Meerestemperaturen immer weiter aus ihrem natürlichen Schwankungsbereich heraus.

Hinzu kommt die jetzt einsetzende El-Niño-Phase. Dazu gehört eine Meeresströmung, die die Temperaturen im tropischen Pazifik nach oben treibt. „Wegen der großen Fläche des tropischen Pazifiks wirkt sich das besonders stark auf die globale Mitteltemperatur aus“, erklärte der Klimaforscher gegenüber dem SMC Deutschland.

Die Klimamodelliererin Johanna Baehr von der Universität Hamburg beschreibt die überdurchschnittlichen Meerestemperaturen als Konsequenz aus dem Zusammenspiel des Klimawandels mit den natürlichen Schwankungen des Ozeans, „die aktuell allerdings in mehreren Regionen gleichzeitig auftreten“. Solche natürlichen Schwankungen sind ihr zufolge ein wichtiger Teil des Klimasystems und könnten kurzzeitig auch das Signal des menschengemachten Temperaturanstiegs überlagern.

Wird das Meerwasser wärmer, steigt das Risiko für Unwetter. © dpa/Carsten Rehder

Auch Stefan Rahmstorf sieht in dem Phänomen ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Neben Klimawandel und El Niño nennt er drei weitere, allerdings eher spekulative Hypothesen.

Zum einen könnte ein paradoxer Effekt eine Rolle spielen: Der verringerte Schwefelanteil im Schiffstreibstoff könnte dazu führen, dass die abkühlende Wirkung dieser Aerosole nachlässt. „Vor allem in der Nähe viel befahrener Schifffahrtsrouten ist die Luft sauberer geworden und lässt mehr Sonnenstrahlung bis zur Meeresoberfläche durch“, erklärte der Physiker.

Der Nordatlantik ist deutlich zu warm. © Grafik: Tagesspiegel/Klöpfel | Quelle: dpa (US-amerikanische Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA)

Eine denkbare Ursache für die Erwärmung könnten auch die derzeit schwachen Passatwinde sein, die zu einer ungewöhnlich geringen Konzentration von Saharastaub in der Luft über dem östlichen Atlantik führen. Auch hier würde der kühlende Effekt ausbleiben.

Außerdem könnten abgeschwächte Meeresströmungen eine Rolle spielen, insbesondere die von den Passatwinden angetriebene Strömung im atlantischen Subtropenwirbel, die kühles Wasser auf der Ostseite des Atlantiks nach Süden und dann im Nordäquatorialstrom weiter nach Westen in Richtung Karibik treibt. „Schwächt sich der Subtropenwirbel ab, werden diese Meeresregionen wärmer – gerade dort zeigt sich aktuell die Erwärmung“, erklärt der Ozeanologe. „Dazu würde auch passen, dass die Westseite des Nordatlantiks, wo der Subtropenwirbel als warmes Wasser wieder nach Norden strömt, derzeit eher kalt ist.“

Inwiefern die aktuelle Situation sich auf die befürchtete Abschwächung des Golfstroms auswirkt, könne man gegenwärtig allerdings noch nicht sagen. „Das wird sicher davon abhängen, wie lange das anhält“, sagte Rahmstorf dem Tagesspiegel. Untersuchungen dazu sind ihm bisher nicht bekannt.

23 Grad Celsius wurden am 14. Juni an der Oberfläche des Nordatlantik gemessen, 1,1 Grad mehr als üblich.

Auch viele andere Klima- und Ozeanforscher sehen das Zusammenspiel der genannten Faktoren als Ursache für die aktuellen Meerestemperaturen. Die Entwicklung entspreche im Großen und Ganzen den Erwartungen der Klimastudien, sagte der Klimaforscher Dietmar Dommenget von der australischen Monash University in Melbourne.

„Allerdings sind die sehr warmen Oberflächentemperaturen im Nordatlantik sehr ungewöhnlich“, sagte er dem SMC. Dass die hohen globalen Oberflächentemperaturen der Ozeane allein auf natürliche Schwankungen zurückzuführen sind, schließt er aus: „Die Wahrscheinlichkeit ist praktisch Null“.

Forschende erwarten Extremwetter

Klimaforscher Dommenget erwartet, dass 2023 nicht nur wegen El Niño eines der global wärmsten Jahre seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen werden könnte: „Die warmen Oberflächentemperaturen der Ozeane werden zu einer noch stärkeren Erwärmung – etwa 30 bis 50 Prozent – der kontinentalen Temperaturen führen, da das kontinentale Klima sehr sensibel auf die Ozeane reagiert.“

Klimamodelliererin Johanna Baehr sieht Anzeichen dafür, dass die Temperaturen im Sommer in ganz Europa überdurchschnittlich hoch sein könnten, auch wenn die Vorhersage einzelner Hitzewellen über mehrere Monate hinweg mit Vorsicht zu genießen sei: „Die Temperaturanomalien im Nordatlantik sind denen nicht unähnlich, die Vorläufer von Hitzewellen in Europa sein können“, sagte sie dem SMC. „Temperaturschwankungen im Ozean könnten das Auftreten von Hitzewellen, Dürren und Starkniederschlägen begünstigen.“

Direkte Auswirkungen auf den Sommer in Mitteleuropa hält Klimaforscher Rahmstorf für möglich. Wärmere Meere verdunsten generell mehr Wasser. Wie eine Studie der ETH Zürich gezeigt hat, kommt dieses Wasser dann vor allem bei Starkregenereignissen wieder herunter. „Wo und wann, lässt sich aber nicht sagen, das ist dem stark von Zufall geprägten Wettergeschehen überlassen und fällt in die Domäne der Wettervorhersage“, sagt Rahmstorf.

Unbemerkte Auswirkungen

Das gleichzeitige Auftreten extremer Erwärmung in verschiedenen Ozeanregionen ist für Till Kuhlbrodt, Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Ozeanographie an der britischen Universität Reading, besorgniserregend. „Ich glaube nicht, dass wir derzeit verstehen, warum das passiert.“ Interessant sei auch die räumliche Ausdehnung der Erwärmung im Nordatlantik. Soweit bisher bekannt, betrifft sie vor allem den östlichen Atlantik vor den Küsten Europas und Afrikas.

Kuhlbrodt weist auch darauf hin, dass nicht nur die Meeresoberfläche im Pazifik und Nordatlantik erhöhte Temperaturen aufweist. Auch im Weddellmeer vor der Antarktis seien sie ungewöhnlich hoch. Zu Beginn des Winters auf der Südhalbkugel führe dies dazu, dass die Eisbedeckung des Südpolarmeeres ungewöhnlich gering ist. „Derzeit ist sie so gering, dass sie deutlich außerhalb der Messwerte der letzten 40 Jahre liegt.“

Den Forscher beschäftigt die Frage, was sich derzeit unter der Meeresoberfläche abspielt, wie tief diese plötzliche starke Erwärmung reicht. Dazu würden derzeit Daten gesammelt.

Mobile Meeresarten ziehen polwärts, um die optimalen Bedingungen zum Überleben zu finden. Eine Studie geht davon aus, dass in Zukunft sich mehr Heringe als die Speisefische Kabeljau und Seelachs im Nordatlantik ansiedeln. © picture alliance/Jens Büttner

Der Ozeanograf Tom Rippeth, von der Universität Bangor, berichtet von vielerlei Hinweisen darauf, dass mobile Meeresarten polwärts gezogen sind, um die optimalen Bedingungen für ihr Überleben zu finden. Dies ist insbesondere im Arktischen Ozean der Fall, es würden aber beispielsweise auch viele Fälle tropischerer Arten gemeldet, die an der britischen Küste gesichtet wurden.

Der Meeresbiologe Rick Stafford, Professor von der Bournemouth University sieht die Rekordtemperaturen an der Meeresoberfläche als „ein weiteres Indiz dafür, dass der Klimawandel jetzt stattfindet“. Die unmittelbaren Auswirkungen dieser hohen Temperaturen sind nach seiner Einschätzung wahrscheinlich in den Tropen am größten, wo Korallenbleiche bekanntermaßen stark mit höheren Temperaturen korreliert

Die Geowissenschaftlerin Daniela Schmidt von der Universität Bristol berichtete von Massensterben von Meerespflanzen und -tieren, die bereits durch ähnliche Hitzewellen in den Ozeanen ausgelöst wurden. Die Verluste für die Fischerei, die Kohlenstoffspeicherung, kulturelle Werte und Lebensräume seien enorm. „Die noch nie dagewesenen Temperaturen zeigen die Kraft der Kombination aus vom Menschen verursachter Erwärmung und natürlicher Klimavariabilität wie El Niño“, sagte sie dem britischen SMC.

„Solange wir die Emissionen nicht drastisch reduzieren, werden diese Hitzewellen unsere Ökosysteme weiter zerstören“, so Schmidt . „Aber da dies unter der Meeresoberfläche geschieht, wird es unbemerkt bleiben.“