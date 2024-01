ChatGTP macht Schule „Wir müssen aufpassen, die internationale Entwicklung nicht zu verschlafen“

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) plädiert in einem Impulspapier dafür, Künstliche Intelligenz wie ChatGTP künftig an Schulen zu nutzen. Ein nötiger „Weckruf“ an deutsche Schulen, die KI-Revolution nicht zu verschlafen, Herr Seegerer?

So pauschal möchte ich das nicht ausdrücken. Allerdings wünsche ich mir für die Digitalisierung der Schulen durchaus mehr Geschwindigkeit. Dabei geht es gar nicht so sehr um den Einsatz künstlicher Intelligenz, sondern um die informatische Bildung im Allgemeinen. Zwar hat Bremen gerade, als letztes Bundesland, Informatik als Schulfach eingeführt. Dennoch erreichen wir damit längst nicht alle SchülerInnen, etwa weil es nur an einzelnen Schulen oder als Wahlfach angeboten wird. Das ist, glaube ich, die viel größere Baustelle. Da müssen wir aufpassen, die internationale Entwicklung nicht zu verschlafen.