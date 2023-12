Chef der Max-Planck-Gesellschaft über Israel „Wissenschaft kann selbst in aussichtslosen Situationen Brücken bauen“

Herr Cramer, Sie sind gerade zurück von einem Besuch in Israel, trotz Krieg. Warum waren Sie dort?

Ursprünglich war eine Feier zum 50. Jubiläum des Minerva Stipendienprogramms der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) mit dem Weizmann Institut geplant, aber dann kam die Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober. An ein Fest war nicht mehr zu denken. Wir wollten dennoch unsere wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen in diesen schweren Zeiten besuchen.

Ist es denn überhaupt möglich, in so einer Situation über Wissenschaft zu reden?

Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Und wenn man so wie die MPG auf ein halbes Jahrhundert Kooperation mit Israel zurückblicken kann, dann ist es besonders wichtig, gerade jetzt Anteil zu nehmen. Denn von der Terrorattacke der Hamas ist jede und jeder in Israel betroffen. Ein israelischer Kollege erzählte mir, dass seine Großmutter ihm oft von ihrer Panik erzählt hat, in Amsterdam von den Nazis gefunden zu werden. Erst jetzt habe er wirklich verstanden, was sie gemeint hat.

Die Erinnerung an die Shoah im kollektiven Gedächtnis Israels ist geweckt worden, das Gefühl der existenziellen Bedrohung. Es war zu spüren, wie wichtig den Kollegen unser Besuch war. Dass wir gezeigt haben, dass wir ihr Leid sehen, dass wir an ihrer Seite sind. Denn: Sie fühlen sich alleingelassen.

Zur Person Patrick Cramer, 54, ist studierter Chemiker und seit Juni 2023 Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, die Grundlagenforschung in den Natur-, Lebens- und Geisteswissenschaften betreibt. Für seine Forschungsarbeiten zur Transkription von Genen erhielt Cramer eine Vielzahl renommierter Auszeichnungen, darunter der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis. Cramer ist unter anderem Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Patrick Cramer in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. © MPG/Yoni Kelbermann

Inwiefern alleingelassen?

Die Reaktion der internationalen Forschungsgemeinschaft auf den 7. Oktober war verhalten, blieb manchmal sogar aus oder kam zu spät. Das hat man in Israel durchaus registriert. Man sollte meinen, dass die engen Freunde aus den USA da gewesen wären, Harvard, Yale, Princeton oder Stanford. Aber nein, man sagte uns, dass wir die Ersten seien. Die erste ausländische Forschungsorganisation überhaupt, die seit dem 7. Oktober Israel besucht hat. Eine dröhnende Stille.

Stattdessen gab es Übergriffe auf jüdische Studierende und Demonstrationen, in denen Israel die Schuld an dem Massaker vom 7. Oktober zugeschrieben wurde, nicht nur in den USA, sondern auch in Frankreich und Deutschland. Gab es an den Max-Planck-Instituten, in denen Menschen aus 127 Nationen zusammenarbeiten, keine Auseinandersetzungen?

Binnen drei Tagen hat die MPG in einer Stellungnahme nicht nur den Terror der Hamas verdammt, wir haben auch das Leid angesprochen, das in der Folge dessen über die Menschen in Gaza kommt. Intern habe ich noch einmal klargestellt, dass in der MPG alle willkommen sind, jüdische und arabische, muslimische und christliche Mitarbeitende. Und ich habe um Achtsamkeit im Umgang miteinander und Verständnis füreinander geworben. Die Wissenschaft kann, weil so viele Menschen das gemeinsame Ziel zu forschen verfolgen, völkerverbindend wirken.

Wir haben einen syrischen Direktor, eine libanesische Gruppenleiterin, Dutzende Studierende aus Ägypten und Israel. Sie alle können und dürfen – in einer Demokratie eine Selbstverständlichkeit – das Handeln und die Entscheidungen von Regierungen kritisieren. Das hat auch die MPG getan, etwa im Fall der Justizreform in Israel, die langfristig die demokratischen Prinzipien auszuhöhlen droht.

Aber: Wir dulden keinen Antisemitismus. Denn das sind zwei verschiedene Dinge, deren Vermischung nicht akzeptabel ist. In der öffentlichen Diskussion geht da einiges durcheinander. Wenn Israel auf einmal Apartheid, Neokolonialismus oder gar Genozid vorgeworfen wird, muss man sich fragen, ob diejenigen, die diese Begrifflichkeiten nutzen, überhaupt wissen, was diese wirklich bedeuten?

Wissenschaft bringt Menschen zusammen, weil sie sich in ihrer Forschung verstehen, und dieses gegenseitige Verständnis tragen sie nach Hause, in ihre Familien und in ihre Länder und Kulturen. Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Wie kann die Max-Planck-Gesellschaft, die deutsche Forschung, in dieser Situation helfen?

Wissenschaft kann – selbst in politisch aussichtslosen Situationen – Brücken bauen. 1959 waren es Wissenschaftler, die den ersten offiziellen Kontakt zwischen Deutschland und Israel seit der Shoah möglich machten. Der israelische Forscher Josef Cohn vom Weizmann Institut gab den Anstoß, den damaligen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Otto Hahn, an das Weizmann Institut einzuladen.

Das hat den Weg geebnet zu diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die damals kaum jemand für möglich gehalten hat. Seitdem arbeitet die MPG eng mit Israel zusammen. Und wir werden das ausbauen: Die MPG wird im nächsten Jahr ein Büro in Israel eröffnen – ein wichtiges Signal in dieser Zeit – das helfen soll, Partnerschaften zwischen Forschungsgruppen in Israel und Deutschland anzubahnen.

Aber natürlich haben wir auch gefragt, wie wir kurzfristig helfen können. Denn Wissenschaft ist in Israel gerade kaum noch möglich. Die internationalen Forschenden sind fast alle in die Heimatländer zurückgerufen, die israelischen sind eingezogen worden. Die Universitäten sind leer, viele Laboratorien funktionieren kaum noch. Daher bieten wir israelischen Forschenden an, ihre Projekte an Max-Planck-Instituten in Deutschland fortzuführen oder Konferenzen, die in Tel Aviv, Haifa oder Jerusalem nicht mehr möglich sind, hier stattfinden zu lassen. Dafür stellen wir Gelder bereit.

Wichtig ist aber auch, dass die derzeit 63 Israelis, die an Max-Planck-Instituten forschen, sich hier weiter willkommen und sicher fühlen, ebenso die 31 Minerva-Stipendiaten aus Israel. Bisher sind nur drei davon arabischstämmig, aber das wollen wir ändern. Die arabischstämmige Vize-Präsidentin der Universität Haifa, Mouna Maroun, hat bei meinem Besuch vorgeschlagen, Deutschland zu einem Ort zu machen, an dem jüdisch- und arabischstämmige Forschende zusammenarbeiten und sich ungezwungen begegnen können. Dafür soll das Minerva-Budget erhöht werden – trotz der Haushaltsnot der Bundesregierung, wie mir versichert wurde.

So hehr das Ziel ist, mithilfe der Wissenschaft Brücken zwischen politisch verfeindeten Lagern zu bauen. Wann ist es Zeit und wann Unzeit zum Brückenschlag mit Ländern wie Russland oder etwa dem Iran, der die Hamas unterstützt?

Man darf nicht unterschätzen, welche Multiplikator-Funktion die Wissenschaft hat. Wir müssen über uns hinausdenken. Ein Beispiel: Ich hatte in meinem Labor eine Russin und einen Ukrainer, die beide fassungslos über den Kriegsausbruch waren. Das zu erfahren, dass Regierungspolitik und das Zusammenleben und -arbeiten zwei Paar Stiefel sind, das ist wichtig. Wissenschaft bringt Menschen zusammen, weil sie sich in ihrer Forschung verstehen, und dieses gegenseitige Verständnis tragen sie nach Hause, in ihre Familien und in ihre Länder und Kulturen.

Internationale Kooperation ist in der Forschung essenziell, aber im Fall von China nicht einfach – zumal die aktuelle Bundesregierung die Zusammenarbeit neuerdings strenger handhabt.

Wir haben schon lange vor der Veröffentlichung der China-Strategie der Bundesregierung Diskussionen gehabt, wie wir mit China gut zusammenarbeiten können, weil es wissenschaftlich notwendig ist, aber gleichzeitig damit verbundene Risiken minimieren können.

Warum ist diese Zusammenarbeit so notwendig? China ist immerhin eine Diktatur.

2024 arbeitet die MPG seit 50 Jahren mit China zusammen. Heute ist China das Land mit den meisten Studierenden und der Höchstzahl der Publikationen. Im Uni-Ranking der „Times Higher Education“ liegt die Tsinghua-Universität auf Platz 12. Die beste deutsche Universität, die TU München, kommt auf Platz 30.

Zwar sind unter den Top 200 noch mehr deutsche als chinesische Universitäten. Aber klar ist, dass China in weiten Teilen, vor allem den Natur- und Technikwissenschaften, inzwischen auf Augenhöhe mit den USA und Europa ist. Das heißt: Ohne China geht in vielen Bereichen der Technik- und Naturwissenschaften nichts mehr. Beispiel Radioastronomie: Unser größtes Radioteleskop hat 100 Meter Durchmesser, in China entsteht jetzt eines mit 500 Metern Durchmesser. Der Zugang zu solchen großen wissenschaftlichen Infrastrukturen kann entscheidend sein, wenn man in der Spitzenforschung wettbewerbsfähig bleiben will.

1431 Chinesen forschen derzeit in der Max-Planck-Gesellschaft.

Ist Deutschland also zur Zusammenarbeit gezwungen?

Es ist wichtig, mit, statt über China zu reden. Wir hatten kürzlich Besuch vom Präsidenten der chinesischen Akademie der Wissenschaften. Erstmals wieder seit zwölf Jahren. So hatten wir Gelegenheit, drei kritische Themen anzusprechen: Zum einen, dass wir Nähe zur Militärforschung ausschließen müssen, wobei es in China, und übrigens auch in den USA, diese Unterscheidung von ziviler und militärischer Forschung wie bei uns nicht gibt.

Der zweite Punkt war die Wissenschaftsfreiheit. Es gibt Regionen in China, mit denen wir nicht kollaborieren können, weil wir dort nicht hineindürfen, und wo wir uns um die Einhaltung von Menschenrechten sorgen. Und wir haben uns, drittens, darüber beschwert, dass der Austausch von Forschungsdaten aufgrund neuer Gesetze dort sehr erschwert wird. China ist sehr viel protektiver geworden. Das führt zu Misstrauen.

Und die Antwort?

Eine spontane Reaktion gab es: China will mit uns Forschungsfelder definieren, die für beide Seiten unbedenklich sind. Das haben wir in der Vergangenheit aus einem Bauchgefühl heraus bereits gemacht, jetzt haben wir das in neuen Handlungsempfehlungen für China-Kooperationen formalisiert. So sollen unsere Gremien darüber beraten und entscheiden, in welchen Forschungsfeldern Kooperationen möglich sind.

Wir können China nur beeinflussen, wenn wir Teil der Entwicklung sind. Und das tun wir, indem wir mit den Menschen in China im Kontakt bleiben, die ja auch nicht immer mit ihrer Regierung einverstanden sind, sondern gute Wissenschaft machen wollen. Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Können Sie ein Beispiel geben, was ein sensibles Forschungsfeld wäre, in dem eine Kooperation derzeit schwierig wäre?

Das Stichwort ist „dual use“, also Grundlagenforschung, die sich auch militärisch nutzen ließe oder anderweitig missbraucht werden könnte. Ein Beispiel: Software für bestimmte Künstliche-Intelligenz-Systeme lässt sich sinnvoll zivil einsetzen, aber eben auch, um dem chinesischen Überwachungsstaat Vorschub zu leisten.

Sollte die MPG nicht auch versuchen, Einfluss auf Chinas Politik zu nehmen? Also Kooperation auch abzulehnen, wenn etwa Zusammenarbeit mit Taiwan oder Tibet verwehrt wird?

Ich kann die Intention nachvollziehen, aber in der Realität sieht das ganz anders aus. Zurzeit sind 1431 chinesische Forschende in der MPG, fünf Prozent mehr als im Vorjahr, denn aufgrund der Spannungen zwischen China und den USA kommen viele chinesische Forschende nach Europa. Schließt Deutschland die Tür, gehen sie woanders hin, etwa nach Frankreich oder Großbritannien. Wir würden uns nur selbst schaden. Wir können China nur beeinflussen, wenn wir Teil der Entwicklung sind. Und das tun wir, indem wir mit den Menschen in China im Kontakt bleiben, die ja auch nicht immer mit ihrer Regierung einverstanden sind, sondern gute Wissenschaft machen wollen.

Da schwingt die Formel „Wandel durch Kooperation“ mit, die bei Russland eher nicht aufgegangen ist. Begeht man dann jetzt mit China den gleichen Fehler?

Natürlich müssen wir die Situation neu beurteilen, wenn sich die politische Lage ändert. Wir hatten mit Russland sehr wichtige Kooperationen, etwa das im Bereich der Klimaforschung beim Auftauen des Permafrostbodens. Das geht jetzt nicht mehr, ein Schaden für die Menschheit. Trotzdem haben wir reagiert, weil wir auch in der Wissenschaft gesagt haben, dass man unter den Umständen eines Angriffskrieges nicht zusammenarbeiten kann. Die Frage, ob wir mit China in eine ähnliche Situation geraten, ist hypothetisch. Zurzeit ist die Lage dort eine völlig andere.

Im Übrigen ist es ein Riesenunterschied, ob man wissenschaftlich kooperiert oder ein Land in Sachen Energiepolitik so abhängig macht, wie das in den vergangenen Jahrzehnten bei Russland gemacht wurde. Bei unseren wissenschaftlichen Kooperationen geht es weniger um Wandel als darum, neue Einsichten zu gewinnen und immer auch Gesprächskanäle offenzuhalten. Die MPG bleibt in ihrem wissenschaftlichen Handeln völlig unabhängig und bringt weder sich noch das Land in Abhängigkeit.

Glauben Sie wirklich, dass der Kontakt zwischen wenigen Wissenschaftlern beim Befrieden so großer Konflikte wie mit Russland, im Nahen Osten und hoffentlich nie mit China einen entscheidenden Unterschied machen kann?

Ich bin voller Hoffnung, dass die Wissenschaft dabei auch in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen wird – auch wenn es manchmal lange dauern kann. Über Wissenschaft bleiben Menschen miteinander im Gespräch.

Wie wichtig das ist, zeigt die Halle der Namen in der Gedenkstätte Yad Vashem, wo nach Antworten gesucht wird auf die Frage, wie das Unvorstellbare, der Holocaust, möglich wurde. Eine Antwort ist, wie ich bei unserem Besuch erfahren habe: Wenn dir dein Name weggenommen wird. Denn damit wirst du entmenschlicht, dann werden auch unvorstellbare Dinge möglich. Aber solange Menschen miteinander sprechen, auch über Wissenschaft, stehen sie sich nicht namenlos gegenüber.