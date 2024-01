Chip im Gehirn Was will Elon Musk mit Neuralink?

Es ist nur ein kurzer Post auf der Online-Plattform X: „Der erste Mensch erhielt ein Implantat von Neuralink und erholt sich gut“, schreibt Elon Musk. „Erste Ergebnisse zeigen eine vielversprechende Erkennung neuronaler Spikes.“ Nur zwei Sätze, die aber binnen Stunden eine Flut von Meldungen und aufgeregten Spekulationen ausgelöst haben.

Das von Musk gegründete Unternehmen Neuralink arbeitet seit 2016 an einer Schnittstelle zwischen Mensch und Computer, an einem „Brain Machine Interface“ (BMI). Ein erstes Ziel ist es, gelähmten Menschen zu helfen, Roboter zu bewegen oder Computer zu bedienen. Doch was Musk antreibt, geht weit darüber hinaus.

So spärlich die Nachricht, einige Dinge kann man dem Post auf Basis der bisherigen Informationen entnehmen. Offenbar hat Neuralink den von ihm entwickelten Hirnchip mit seinen 1024 ultradünnen Elektroden zum ersten Mal einem Menschen ins Gehirn implantiert.

Dabei handelt es sich wahrscheinlich, wie von Musk angekündigt, um einen Tetraplegiker, also um einen Menschen, der an Armen und Beinen gelähmt ist. Dieser wird vermutlich in einem Training versuchen, mittels Gedanken eine Bewegung auszulösen. Der Chip wird die Nervenaktivität erfassen und an einen Computer weiterleiten. Der Patient könnte auf diese Weise einen Cursor oder einen Roboterarm bewegen.

Neu sind solche Versuche nicht, andere Gruppen entwickeln ähnliche Ansätze, mit zum Teil eindrucksvollen Ergebnissen. Doch Elon Musk könnte das Feld enorm vorantreiben. „Wir können annehmen, dass bei Neuralink die besten Leute arbeiten, dass alles State of the Art ist, und das ist schon eine tolle Sache“, sagt der deutsche Neurowissenschaftler Ulrich Dirnagl, Leiter der Experimentellen Neurologie an der Berliner Charité.

Ähnlich äußert sich Alireza Gharabaghi, Ärztlicher Direktor des Instituts für Neuromodulation und Neurotechnologie an der Uni Tübingen: „Durch die großen Ressourcen ist Neuralink besonders schlagkräftig und effektiv darin, Fachleute aus verschiedensten Diszplinen zusammenzubringen.“ Auch wenn es noch keine Publikationen gebe, sei die Entwicklung von Neuralink sehr spannend. „Es ist super, wenn ein Technologie-Gigant die Entwicklung vorantreibt.“

Allerdings ist klar, dass es Musk nicht allein darum geht, kranken Menschen zu helfen, daraus hat er nie ein Hehl gemacht. Vielmehr soll die Technologie eines Tages auch bei gesunden Menschen eingesetzt werden, um ihnen eine direkte Verbindung zur digitalen Welt zu ermöglichen.

Befeuert wird das Vorhaben von dem Gedankengut der Transhumanisten, die geradezu eine Notwendigkeit sehen, da die Künstliche Intelligenz unweigerlich eines Tages den Menschen übertreffen wird. An diesem Punkt, der „Singularität“, werden die künstlichen Intelligenzen sich selbst rasant weiterentwickeln, so nehmen es Transhumanisten an.

„Es ist sehr schwierig, vorherzusagen, was nach diesem Punkt passieren wird“, so äußerte sich Elon Musk einmal in einem Podcast mit Lex Fridman. „Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird es gut sein, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es schlecht sein wird.“

Um mithalten zu können, so die transhumanistische Vorstellen, werden die Menschen mit den Maschinen verschmelzen müssen. Dass eine direkte Kommunikation möglich ist, davon ist Musk überzeugt: „Wir sind ein neuronales Netz und KI ist im Grunde auch neuronales Netzwerk. Das digitale Netzwerk wird sich also mit dem biologischen Netzwerk verbinden und uns hoffentlich mit auf die Reise nehmen. Der bei Weitem größte Teil unserer Intelligenz wird dann allerdings digital sein.“

Aber wie realistisch ist das Vorhaben? Für Ulrich Dirnagel dagegen beruht die Vorstellung, man könnte eines Tages mittels Elektroden im Gehirn Gedanken lesen auf einem fundamentalen Missverständnis von dem, was Gedanken sind, und wie das Gehirn sie hervorbringt. „Ein Gehirn ist kein Computer. Wie es funktioniert, verstehen wir noch immer nicht.“ Ein Gehirn, so Dirnagl, bestehe aus 80 Milliarden Nervenzellen, die im Schnitt mit je 50 anderen in Verbindung stehen. „Wenn ich zum Beispiel an einen Baum denke, dann ist das wie ein Gewitter aus chemischen und elektrischen Signalen über große Areale hinweg. Nicht alle 80 Milliarden Nevenzellen sind daran beteiligt aber doch ziemlich viele.“

Obendrein sieht das Baum-Gewitter nicht bei jedem Menschen gleich aus, sondern ist geprägt von seiner ganz individuellen Hirnentwicklung. Auch wenn es möglich wäre, 80 Milliarden Elektroden ins Gehirn zu stecken, könnte man daher noch immer nicht einmal eine vergleichsweise simple Sache wie den Gedanken an einen Baum herauslesen.

Damit soll dem existenziellen Risiko einer digitalen Superintelligenz begegnet werden, denn wir werden nicht in der Lage sein, klüger zu sein als ein digitaler Supercomputer. Man kann sie also nicht besiegen, sondern sich ihnen anschließen. Und zumindest diese Möglichkeit wollen wir haben,

Ich denke, dass wir zunächst eine Menge hirnbezogener Krankheiten lösen werden. Das kann alles sein, von Autismus über Schizophrenie bis hin zu Gedächtnisverlust, denn jeder leidet in einem bestimmten Alter unter Gedächtnisverlust,

Eine solche Verschmelzung von Mensch und Maschine wurde bereits von vielen Science Fiction-Autoren erdacht, unter anderem von dem 2013 verstorbenen Schotten Iain Banks, von dem Musk inspiriert wurde.

„Doch wir können annehmen, dass bei Neuralink die besten Leute ihres Fachs zusammenarbeiten und dass sie nun einem ersten Patienten ihren neu entwickelten Hirnchip eingesetzt haben.“ Bei diesem, so vermutet Dirnagl, dürfte es sich um einen Menschen mit Querschnittslähmung handeln, vermutlich um einen schweren Fall, um das Risiko eines experimentellen Eingriffs zu rechtfertigen.

Um das zu erreichen, muss man in der Lage sein, mit den Neuronen auf einer detaillierten Ebene zu kommunizieren, die richtigen Neuronen zu feuern, die richtigen Neuronen zu lesen, und dann kann man effektiv einen Schaltkreis erstellen, das, was kaputt ist, durch Silizium ersetzen und im Wesentlichen die fehlende Funktionalität auffüllen und dann mit der Zeit. Wir können eine tertiäre Schicht entwickeln, so wie das limbische System eine primäre Schicht ist, und der Kortex ist die zweite Schicht des Kortex, die wesentlich intelligenter ist als das limbische System.

Aber im Allgemeinen mögen die Menschen die Tatsache, dass sie ein limbisches System und einen Kortex haben. Ich habe schon Leute getroffen, die eines von beiden löschen wollten, und sagten: OK, ich behalte beides, weil das limbische System so cool ist und Spaß macht. Das ist es, was Spaß macht. Ja, genau. Und dann verlieren die Leute im Allgemeinen auch nicht den Kortex. Ich habe immer noch gerne den Kortex und das limbische System. Ja, genau. Und dann gibt es noch eine tertiäre Schicht, die digitale Superintelligenz. Und ich denke, es gibt Raum für Optimismus, wenn man bedenkt, dass der Kortex sehr intelligent ist und das limbische System nicht.

Es ist wichtig, dass NewLink dieses Problem eher früher als später löst, denn der Punkt, an dem wir eine digitale Superintelligenz haben, wenn wir die Singularität überschreiten und die Dinge einfach sehr unsicher werden, bedeutet nicht, dass sie für den Punkt, an dem wir die Singularität überschreiten, unbedingt schlecht oder gut sind. Die Dinge werden extrem instabil. Wir wollen also eine Schnittstelle zum menschlichen Gehirn haben, bevor die Singularität eintritt, oder zumindest nicht lange danach, um das existenzielle Risiko für die Menschheit und das Bewusstsein, wie wir es kennen, zu minimieren.