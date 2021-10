Zahl der Intensivpatienten in Sachsen binnen zwei Wochen verdoppelt

In Sachsen steigt dem Sozialministerium zufolge die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern rasch an. Aktuell werden im Freistaat 602 Corona-Patienten auf Normal- und 172 Erkrankte auf Intensivstationen behandelt, teilte das Sozialministerium am Donnerstag in Dresden mit. Mitte Oktober seien es noch 79 Patienten auf Intensivstation gewesen.

Es sei nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass die sogenannte Vorwarnstufe schon nächste Woche erreicht wird. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) nannte die Entwicklung in den Krankenhäusern „alarmierend“.Die Grenzwerte für die Vorwarnstufe liegen in Sachsen bei 650 Covid-19-Patienten auf Normalstation und 180 auf Intensivstation.Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Donnerstag in Sachsen laut Robert Koch-Institut bei 238,6 und damit deutlich über dem bundesweiten Wert von 130,2. Die höchste Wocheninzidenz hatte Thüringen mit 259,8, auf Platz drei folgte Bayern mit 208,7.Köpping rief erneut zum Impfen auf. Eine Corona-Impfung schütze zuverlässig gegen schwere Verläufe und Tod, erklärte sie.(epd)