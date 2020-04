Zur Unterstützung des Einzelhandels in der Corona-Krise fordern Grünen-Politiker einen „Kauf-vor-Ort-Gutschein“ für jeden Bürger in Höhe von 250 Euro. Der Gutschein solle nur im stationären Handel, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden können, geht aus einem am Samstag vorgestellten Positionspapier von Grünen-Bundestagsabgeordneten hervor. (mehr im Newsblog unten)

Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bringen viele Eltern ihre Kinder nach Medizinerangaben nicht mehr zum Arzt. Das habe teils bedrohliche Folgen, sagte Wolfgang Kölfen, Vorsitzender des Verbands Leitender Kinder- und Jugendärzte Deutschlands, der „Rheinischen Post“.

Obwohl eine schrittweise Öffnung der Kindertagesstätten bis Anfang Mai bundesweit nicht absehbar ist, erarbeiten die Familienminister der Länder bereits jetzt einen Fahrplan dafür. „Wir arbeiten das in diesen Tagen in den Ländern aus und werden den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bis zum 30. April einen Beschlussvorschlag der Familienminister vorlegen“, sagte Hamburgs Familiensenatorin Melanie Leonhard (SPD) in Hamburg.

Die aktuellen Zahlen: Die Universität Johns Hopkins in Baltimore zählt am Sasmtagmorgen weltweit fast 2,8 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle und rund 196.000 nachgewiesene Covid-19-Tote. Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland aktuell mehr als 155.000 nachgewiesene Infektionsfälle und mehr als 5700 Tote.

Hintergründe zum Coronavirus: