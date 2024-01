Corona-Orakel im Abwasser Herbstwelle hatte sich frühzeitig angekündigt

Kaum jemand lässt einen Atemwegsinfekt noch durch einen PCR-Test abklären: In Bezug auf Corona hat sich in der Bevölkerung Gleichgültigkeit eingeschlichen. Systematische Tests gibt es nur noch in Krankenhäusern bei Patientinnen und Patienten mit Symptomen. Daher sind die offiziellen Fallzahlen niedrig. Auch die Erbgutsequenz der Viren wird nicht mehr so häufig analysiert, wie noch vor einem Jahr. Basierend auf gemeldeten Fällen lässt sich die Entwicklung von Infektionswellen schwieriger verfolgen.

Hilfreicher ist dafür ein Blick in die Kanalisation, wie ein Aufsatz im Fachjournal „Viruses“ darlegt. Hier beschreiben das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) und die Berliner Wasserbetriebe ihr Überwachungssystem für das Abwasser, das seit Dezember 2021 das Infektionsgeschehen von 84 Prozent der städtischen Bevölkerung abdeckt. Über die Ausscheidungen auf der Toilette gelangen zahlreiche Viruspartikel in die Kanalisation – und die lassen sich messen.

Mit ihrer Überwachung hätten sie schon frühzeitig die Coronawelle mit ihrem Höhepunkt im Dezember 2023 vorhergesehen. Diese sei durch die durchsetzungsstarke Omicron-Variante JN.1 gekennzeichnet und „mit einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen und des Anteils der Patienten auf Intensivstationen mit SARS-CoV-2-Infektionen in Berlin“ zusammengefallen, schreiben die Forschenden in ihrem Aufsatz.

Abwasseranalysen gibt es auch anderswo: Das Robert-Koch-Institut erhält Daten von 82 Kläranlagen in Deutschland. „In Berlin scheint die Kooperation zwischen Behörden und Wasserbetrieben hervorragend zu funktionieren“, sagt der Berliner Wissenschaftler Emanuel Wyler vom Max-Delbrück-Center. Solche Anstrengungen seien für langfristige Beobachtungen von Krankheitserregern zentral. Dem Molekularbiologen, der auch für den Tagesspiegel über Corona schrieb, seien nur wenige Orte bekannt, die solche Analysen in dieser Qualität liefern würden.

Zeitvorteil durch Monitoring

Wyler erklärt, diese Monitorings seien wichtig, weil sie frühzeitig erkennen, welche Varianten dominant werden. Das helfe beim Anpassen der Impfstoffe auf die Saison. „Es ist auch denkbar, dass Krankenhäuser sich auf die sich aufbauende Welle vorbereiten, Arbeitgeber zu mehr Homeoffice aufrufen oder Impfkampagnen für Über-Sechzigjährige verstärkt werden.“

Schon 96 Stunden nach der Probenentnahme hätte die Sequenzen vorgelegen, rechnen die Forschenden vor. Bei Proben von Patientinnen und Patienten vergingen stattdessen zwei bis drei Wochen, bis diese in die Datenbanken der Behörden eingehen. Perfekt ist das System nicht: Schon in den Proben vom September hätten sie das Erbgut der JN.1-Mutante detektiert. Nur sei diese damals noch nicht im Verzeichnis der Virusvarianten hinterlegt gewesen.

Das Berliner Forschungsteam entnahm für sein Monitoring wöchentlich Proben aus Abwässern der Klärwerke in Ruhleben, Schönerlinde sowie im brandenburgischen Waßmannsdorf, wo das Schmutzwasser des Berliner Südostens aufgearbeitet wird. Nur Spandau und Köpenick sind zum größten Teil nicht erfasst, dafür der Flughafen BER.