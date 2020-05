Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Sachsen: Familienfeiern bald "in einem größeren Umfang" möglich Sachsen plant in der Corona-Krise weitere Lockerungen. Das berichten „Sächsische Zeitung“ und „Leipziger Volkszeitung“ unter Berufung auf ein Statement von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Demnach sollen vom 6. Juni an unter anderem Hochzeiten und Familienfeiern „in einem größeren Umfang“ wieder möglich sein.



„Wir müssen darüber sprechen, in welchem Umfang private Veranstaltungen möglich sind“, erklärte Kretschmer. Aktuell gelte noch, dass sich nur Angehörige von maximal zwei Hausständen treffen dürfen. Das Infektionsgeschehen sei jedoch „so positiv, dass wir auch in diesem Bereich mehr möglich machen wollen“, betonte er. Auch „beim Thema Bus und Reisebusse“ werde es „eine Veränderung“ geben, ergänzte er.



Die Rechtsverordnung, die die momentanen Beschränkungen in Sachsen regelt, gilt noch bis zum 5. Juni. Kretschmer sagte, die Regeln sollten am Donnerstag bei einem Runden Tisch diskutiert werden, an dem etwa auch Virologen und Betroffene mit überstandener Corona-Infektion teilnehmen sollen. Am 3. Juni solle die neue Rechtsverordnung beschlossen werden. „Sehr viel grundlegend Neues wird es darin nicht geben, denn wir haben mehr Lockerungen, wir haben mehr Freiheiten als jedes andere deutsche Bundesland“, erklärte Kretschmer.



Landesgesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte am Montag mit Blick auf die neue Corona-Verordnung einen „Paradigmenwechsel“ angekündigt. Demnach will der Freistaat weniger generelle Verbote erlassen, sondern viele Dinge ermöglichen und dafür Auflagen erlassen. (epd)