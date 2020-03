Erster Todesfall durch Coronavirus in Spanien

In Spanien gibt es das erste Coronavirus-Todesopfer. Der Patient sei bereits am 13. Februar in einem Krankenhaus in Valencia gestorben, sagte die örtliche Behördenvertreterin Ana Barcelo Chico am Dienstag vor Journalisten. Aber erst nach seinem Tod sei bei ihm eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen worden.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid gibt es derzeit 151 bestätigte Infektionsfälle in Spanien.



Der Coronavirus-Ausbruch eine der wichtigsten religiösen Traditionen im katholischen Spanien treffen. Wie ein Vertreter der Gesundheitsbehörden sagte, könnte als Maßnahme zur Bekämpfung der Epidemie das Küssen von Marien- und Heiligenstatuen vor Ostern untersagt werden. (Reuters)