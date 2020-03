Baden-Württemberg schränkt das öffentliche Leben weiter ein - Ausnahmen für Familien und Paare

In Baden-Württemberg sind wegen der Corona-Krise Zusammenkünfte von mehr als drei Menschen an öffentlichen Orten ab sofort verboten. Das sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Ausnahmen gebe es für Familien und Paare.

Zudem müssen ab Samstag Restaurants geschlossen bleiben. Auch werde der Grenzverkehr mit Corona-Risikogebieten streng kontrolliert. Pendlern sei weiter die Fahrt über die Grenze zur Arbeit erlaubt. Verboten sei es aber, jenseits der Grenze etwa einzukaufen.



"Wir sind uns bewusst, dass wir noch tiefer in die Freiheitsrechte einschneiden", sagte Kretschmann. Aber zu viele Menschen hätten sich an die Regelungen bisher nicht gehalten, und es komme beim Verlangsamen von Corona-Infektionen auf jeden Tag an.



Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte, es gehe nicht mehr darum, was jeder beitragen könne, sondern was er beitragen müsse. Wer weiter gegen die Auflagen verstoße, müsse mit Geldbußen von bis zu 25.000 Euro und sogar mehrjährigen Haftstrafen rechnen.



Auch für die Schulen in Baden-Württemberg gab es neue Entscheidungen: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kündigte an, dass die Abiturprüfungen sowie Prüfungen für alle anderen Schulabschlüsse in die zweite Maihälfte verschoben werden. (dpa/AFP)