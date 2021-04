Bild: Reuters/Adnan Abidi

Neu Delhi meldet Höchstwert von mehr als 350.000 Neuinfektionen Für das kurz vor dem Kollaps stehende Gesundheitssystem Indiens ist Rettung in Sicht: Deutschland, die USA, Großbritannien und mehrere andere Ländern kündigten an, das von der Corona-Pandemie hart getroffene Land mit Hilfslieferungen zu unterstützen. Mit 352.991 Corona-Neuinfektionen verzeichnete Indien am Montag erneut einen weltweiten Höchstwert. Binnen 24 Stunden wurden zudem 2812 Todesfälle registriert - so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn.



Die Bundesregierung arbeitet nach Angaben von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) bereits an einem Hilfspaket für Indien. Es gehe darum, "Schlimmeres zu verhindern", sagte Müller der "Rheinischen Post". Er stellte Indien unter anderem Sauerstoff- und Beatmungsgeräte sowie Medikamente in Aussicht.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Wochenende angekündigt, so schnell wie möglich eine Unterstützungsmission vorzubereiten. Berlin stehe "Seite an Seite in Solidarität mit Indien", ließ die Kanzlerin über ihren Sprecher Steffen Seibert erklären.



Der Hilfsdienst der Malteser leistet schon Hilfe vor Ort. "Die Menschen sterben vor den Krankenhäusern, weil es in den Krankenhäusern keine Kapazitäten mehr gibt, alle Menschen zu versorgen", erklärte die Leiterin der Asienabteilung, Cordula Wasser. "Wir helfen jetzt sofort".



Die Malteser verteilen im Bundesstaat Rajasthan nach eigenen Angaben Masken und Hygieneartikel an Gesundheitspersonal und Lehrer. Krankenpflegerinnen sind im Einsatz, um die Menschen über die Ausbreitungswege des Virus und Impfungen zu informieren. "Die Skepsis gegen die Impfungen ist in der indischen Bevölkerung sehr hoch", erklärte Wasser.



Die US-Regierung sagte Indien unter anderem Rohstoffe für die Impfstoff-Herstellung und Beatmungsgeräte zu. Die Rohstoffe sollten dem Land umgehend zur Verfügung gestellt werden, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Emily Horne. Eigentlich gilt für diese Stoffe ein US-Exportverbot. Auch Corona-Tests, medizinische Schutzausrüstung und Medikamente sollen nach Indien geschickt werden, wie das Weiße Haus mitteilte.



Nicht genannt wurde in der Ankündigung eine mögliche Bereitstellung von in den USA nicht benötigten Impfdosen des Herstellers Astrazeneca. Der wichtigste Corona-Berater der Regierung, Anthony Fauci, erklärte, dieser Schritt werde geprüft. Die USA verfügen über rund 30 Millionen Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs, der in dem Land bisher nicht zugelassen ist.



Die ersten neun Luftfrachtcontainer mit Hilfslieferungen aus Großbritannien sollen in der Nacht zum Dienstag in Indien eintreffen, wie der britische Premierminister Boris Johnson ankündigte. Geliefert werden unter anderem Beatmungsgeräte und Sauerstoffkonzentratoren. Auch Frankreich, Kanada und Pakistan haben Indien ihre Hilfe angeboten.



Mitverantwortlich für die dramatische Lage in Indien ist vermutlich die neue Coronavirus-Mutante B.1.617. Deutschland hat deshalb wie zahlreiche andere Länder einen weitgehenden Einreisestopp verhängt. Seit Montag dürfen nur noch Deutsche und Menschen mit Wohnsitz oder einem Aufenthaltsrecht in Deutschland aus Indien einreisen. Für sie gilt zudem eine Testpflicht vor der Abreise sowie eine 14-tägige Quarantäne nach der Ankunft. (AFP)