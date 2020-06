Fifa zahlt Milliarden an Fußballverbände Der Fußball-Weltverband Fifa will den nationalen Verbänden zur Bewältigung der Folgen der Coronavirus-Pandemie insgesamt 1,34 Milliarden Euro an Zahlungen und Darlehen zur Verfügung stellen. Das beschloss das Fifa-Council laut Präsident Gianni Infantino am Donnerstag. Die Gelder sollen einer Mitteilung zufolge auf drei Säulen beruhen und bis Januar 2021 an die 211 Mitgliedsverbände fließen.



Darüber hinaus erhält jeder der 211 Verbände 1,5 Millionen Dollar an Unterstützung, davon 500.000 Dollar für den Frauenfußball. Zudem können maximal fünf Millionen Dollar pro Verband an zinsfreien Darlehen abgerufen werden. Diese Gelder können beispielsweise für den Wiederbeginn von Wettbewerben und Coronavirus-Tests genutzt werden. Es solle zentral geprüft werden, ob die Gelder zweckmäßig genutzt werden, sagte Infantino. (dpa)