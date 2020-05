Rechtsextreme versuchen nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes (BKA), Proteste gegen Beschränkungen in der Corona-Krise für sich zu nutzen. Diese versuchten, die „aktuelle Situation für ihre Propagandazwecke zu instrumentalisieren“, so eine BKA-Sprecherin. Die rechtsextremen Parteien Der Dritte Weg, Die Rechte und die NPD ermunterten ihre Mitglieder, sich an Kundgebungen zu beteiligen, so eine Recherche der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

(mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat am Samstag einen Corona-Protest in Dresden besucht und dort die Entscheidungen der Politik verteidigt. Der 45-Jährige kam am Nachmittag in Begleitung weniger Mitarbeiter mit dem Fahrrad in den Großen Garten, wo sich schon an den Wochenenden zuvor bis zu 200 Menschen im Protest gegen die Corona-Einschränkungen versammelt hatten. Von einigen Anwesenden wurde er übel beschimpft.

Der Paketzusteller DPD hat seinen Standort in Hückelhoven im Kreis Heinsberg mit hunderten Mitarbeitern wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend geschlossen. Bislang seien rund 80 Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden, so der Heinsberger Landrat Stephan Pusch. Etwa 340 der insgesamt 400 Proben seien bislang ausgewertet worden. Alle 400 Mitarbeiter sind in zweiwöchiger Quarantäne.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es deutschlandweit am Samstag rund 17.400 aktive Infektionsfälle. Mehr als 8000 Menschen sind bereits an den Folgen einer Infektion gestorben. Weltweit sind nach Zählung der Johns Hopkins Universität mehr als 4,5 Millionen Infektionen nachgewiesen und mehr als 307.000 Tote registriert worden.





Mehr zum Coronavirus: