Thüringen plant Gedenken an die Corona-Toten In Thüringen soll voraussichtlich im Herbst in einer gemeinsamen Aktion von Kirchen und Landesregierung an die Toten der Corona-Pandemie erinnert werden. Neben einem ökumenischen Gottesdienst sei eine gemeinsame Gedenkfeier unter freiem Himmel geplant, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Montag in Erfurt nach einem Gespräch mit Kirchenvertretern.



Der katholische Bischof des Bistums Erfurt, Ulrich Neymeyr, ergänzte, das Gedenken werde so gestaltet, dass auch Nicht-Christen daran teilnehmen können. Der Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, betonte, es brauche zudem dringend Orte der Verarbeitung von Trauer und Ohnmachtserfahrungen. Dafür eigneten sich die Kirchen im ganzen Land besonders. Inzwischen gebe es in vielen Kirchengemeinden entsprechende Aktionen, um Raum für Trauer zu geben. (epd)