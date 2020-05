Belarus will an Militärparade festhalten - trotz Corona Trotz der Corona-Pandemie will Belarus (Weißrussland) an seiner Militärparade am 9. Mai in Erinnerung an das Kriegsende vor 75 Jahren festhalten. „Wir können die Parade nicht einfach absagen“, sagte Präsident Alexander Lukaschenko am Sonntag der Staatsagentur Belta zufolge. „Ich habe lange darüber nachgedacht.“ Das sei eine emotionale und ideologische Sache. Auch im Krieg seien Menschen an Viren und anderen Krankheiten gestorben. „Sie starben für uns, egal wie schlimm das auch klingt“, meinte der Staatschef.



Nach Angaben der Behörden haben sich in der Ex-Sowjetrepublik mehr als 16.700 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bisher seien 99 Patienten gestorben. Sie hätten an chronischen Erkrankungen gelitten. Der autoritär regierende Lukaschenko hatte das Virus bislang als „Psychose“ kleingeredet. In dem Land zwischen Russland und Polen wird auch weiter Fußball gespielt, was international für Kritik sorgte.



Der Präsident meinte aber, niemand solle zu der Parade gezwungen werden. Russland hatte seine große Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau wegen der Epidemie verschoben. Kremlchef Wladimir Putin will aber eine Rede halten und Blumen niederlegen. Außerdem soll es am 9. Mai in Moskau und weiteren Städten eine Himmelsparade der Luftstreitkräfte sowie ein großes Feuerwerk geben.



Anders als Deutschland, wo die Kapitulation Hitlers am 8. Mai begangen wird, feiern Russland und Belarus den Sieg der Sowjetunion erst einen Tag später. Der Grund dafür ist, dass in Moskau zu der Zeit 1945 schon der neue Tag angebrochen war. Die georgische Hauptstadt Tiflis sagte am Sonntag alle Großveranstaltungen ab. (dpa)