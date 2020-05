Tschechien öffnet Kulturinstitutionen ab 11. Mai

Bild: Roman Vondrouš/CTK/dpa

Die tschechische Regierung beschleunigt abermals ihren Lockerungs-Fahrplan für die Corona-Maßnahmen. Vom 11. Mai an dürfen die Kulturinstitutionen des Landes wieder öffnen, wenn sie maximal 100 Menschen gleichzeitig einlassen. In den Museen, Galerien, Theatern, Kinos und Konzertsälen müssen Mindestabstände zwischen den Besuchern eingehalten werden. „Die Zuschauer werden in jeder zweiten Reihe sitzen, zwischen ihnen muss ein Sitz freibleiben“, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Freitag in Prag.



Ein Sprecher des Nationaltheaters in Prag sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei einer so kleinen Zahl an Zuschauern rechne sich die Wiedereröffnung noch nicht.



Bild: Juan Mabromata/ AFP