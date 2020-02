Der Mitarbeiter einer Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) in einer Bonner Grundschule ist mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das meldete die Stadt Bonn am Samstag. In der Nacht habe man von dem Testergebnis erfahren und rufe jetzt alle Eltern an mit der Bitte, die Kinder zunächst zuhause zu lassen, sagte eine Stadtsprecherin. Der Mann habe in Gangelt im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert. Bisher haben alle nun fast 40 Infektionsfälle in NRW einen Bezug zum Kreis Heinsberg.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die USA nach Angaben eines Regierungsvertreters den für Mitte März geplanten Asean-Gipfel. Diese Entscheidung sei in Absprache mit den Staaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen (Asean) getroffen worden, sagte am Freitag in Washington der Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte. Der Gipfel mit US-Präsident Donald Trump als Gastgeber sollte am 14. März in Las Vegas stattfinden. Ein neues Datum gibt es den Angaben zufolge noch nicht.

Beim Umgang mit dem neuartigen Coronavirus hat Bundeskanzlerin Angela Merkel für „Maß und Mitte“ plädiert. Es sollten nicht alle Veranstaltungen deshalb abgesagt werden, sagte sie am Freitagabend auf ihrem Jahresempfang in ihrem vorpommerschen Bundestagswahlkreis in Stralsund. Deutschland gehöre zu den Ländern, die die besten Voraussetzungen hätten, um mit dem Virus klarzukommen.

Zuvor war in Berlin die Tourismusmesse ITB in Berlin abgesagt worden

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt keine Nutzung von Desinfektionsmitteln und Gesichtsmasken im allgemeinen Alltag. Das teilte der RKI-Vizepräsident Lars Schaade bei einer Pressekonferenz am Freitag mit. Es gebe keine wissenschaftliche Evidenz, dass das Tragen von Masken irgendeinen Sinn hätte. Seife und Wasser würden im normalen Alltag ausreichen. Die Fälle in Deutschland mehren sich, inzwischen gibt es rund 60 bestätigte Infektionen.

[Alle wichtigen Updates des Tages zum Coronavirus in den Fragen des Tages. Dazu die wichtigsten Nachrichten, Leseempfehlungen und Debatten.]

Hintergrund über das Coronavirus: