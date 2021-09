In Sachsen sollen mobile Impfteams ihre Arbeit fortsetzen

Sachsen verlängert den Einsatz mobiler Corona-Impfteams bis zum Jahresende. Das hat das sächsische Kabinett am Dienstag in Dresden beschlossen. Die insgesamt 13 Impfzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten schließen dagegen Ende September. Die Corona-Impfungen sollen nun stärker über die Hausärzte und Betriebsärzte sowie in den Krankenhäusern erfolgen, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden.

Die Landkreise sollen nun konkrete Standorte nennen, wo die Teams hingehen sollen, damit diese auch ausgelastet sind.Nach wie vor sei die Impfquote viel zu niedrig, sagte Köpping: „Das kann uns nicht zufriedenstellen.“ Dies gelte auch für die Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren.Die Ärzteschaft werde aber gerade für die Fortsetzung der Impfkampagne gebraucht, sagte sie. Von den 78 Krankenhäusern in Sachsen haben laut Köpping 41 ihre Impfbereitschaft erklärt. Sie sollen verstärkt vom 1. Oktober an impfen. Geplant seien auch sogenannte Booster- oder Auffrischungsimpfungen in den Einrichtungen der Vollzeitpflege. (epd)