Angesichts gesunkener Coronavirus-Infektionszahlen in Schweden hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung für das Land aufgehoben. Schweden war der letzte EU-Staat, für den noch eine deutsche Reisewarnung galt. Die im Juni noch konstant hohe Zahl der Neuinfizierten sinke seit Anfang Juli kontinuierlich bei weiterhin hohem Testniveau, schrieb das Außenministerium am Dienstag. (mehr im Newsblog unten).

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Israel ein Allzeit-Hoch erreicht. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden für Montag 1681 Fälle gemeldet – so viele wie nie zuvor an einem Tag in dem Land seit Beginn der Pandemie. Getestet wurden an dem Tag 25.825 Menschen, die Ansteckungsquote betrug demnach 6,5 Prozent. Auch dies ist ein Höchstwert. Insgesamt wurden in Israel bislang mehr als 41.200 Infizierte registriert, 365 Patienten verstarben in Verbindung mit Covid-19.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, ist sich sicher: Nach den Ferien werde es an den Schulen in Deutschland keine Rückkehr zum Normalbetrieb geben. Landsberg erwartet demnach, dass der Unterricht in kleineren Gruppen stattfinden werde müsse, um die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zu reduzieren, und geht auch von weiteren notwendigen Veränderungen im Blick auf die Unterrichtsstruktur aus.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Dienstagmorgen in Deutschland 6198 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 13 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 572.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

